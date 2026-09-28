湖北醫院「當官掛號免費、百姓要錢」爆爭議 院方：節後處理

湖北國藥東風總醫院被指「當官的掛號不要錢，老百姓掛號就要錢」。（取材自溫州都市報）

湖北十堰國藥 東風總醫院近日因一段掛號窗口爭執影片引發關注。影片中，一名收費員說出「當官的掛號不要錢，老百姓掛號就得要錢」，相關內容引發網友熱議。院方27日回應，稱醫院對特定群體設有免掛號規定，事件可能源於政策理解落差，加上工作人員表達方式不當，已主動聯繫當事人說明情況。

綜合觀察者網、都市現場、南國早報等媒體報導，院方工作人員表示，醫院掛號分為普通號與專家號，正高職稱、副高職稱醫師出診均屬專家號。依院方現行政策，現役軍人、退伍軍人、殘障人士、符合條件的無償捐血者及持證老科協人員可免掛號費；70歲以上長者僅普通門診可免掛號費，90歲以上老人則無論普通號或專家號均可免費。

院方指出，據了解，發布影片的民眾是替80多歲家屬辦理掛號，由於家屬年齡未滿90歲，不符合專家號免費條件。加上事發當天正值中秋連假，相關科室僅安排正高或副高職稱醫師值班，因此只能掛專家號，無法享有普通門診的費用減免。

院方表示，該名網友在現場看到部分民眾免繳掛號費，因不清楚適用條件而產生誤會。對於收費員的說法，工作人員坦言，「可能是說話的方式方法有問題，引起了一些糾紛」。事件發生後，院方已主動聯繫當事人，並針對哪些人可享免掛號政策、普通號與專家號的區別，以及當天為何沒有普通號可選等問題逐一說明。

該名工作人員表示，對於此事以及涉事人員的後續處理，需等到節後上班，由醫院領導研究後作出相應處理。

公開資料顯示，湖北省要求各級醫療機構應為老年人提供優先就診、檢查、繳費等便利措施，其中70歲以上老人可免收普通門診掛號費，但未規定專家門診也必須免費。

該事件引發網友討論，有人認為，若確實有免費對象，院方應清楚說明政策，避免誤會擴大；也有人覺得院方不需道歉，「願意看就付錢，不願意看就換醫院，別遷就沒事找事的患者了」。

據了解，國藥東風總醫院為湖北十堰一家三級甲等綜合醫院，前身可追溯至1927年成立的漢口市立醫院，1969年遷至十堰，2017年更名為國藥東風總醫院，曾獲全國百佳醫院、全國文明單位等榮譽。