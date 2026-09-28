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英語教科書裡「抱吉他女孩」突然走紅 當事人闢謠：我不是AI

中國新聞組／北京28日電
英語書中抱吉他女孩爆火。（取材自快科技）
英語書中抱吉他女孩爆火。（取材自快科技）

近期，人教版九年級英語課本中的「抱吉他女孩」插圖在網路上走紅，不少網友稱女孩美得不真實，「看來像AI插畫」。有網友找到了女生的社交賬號，發現照片中的女孩目前是高三學生，課本裡的插圖是真人實拍，而非AI或虛擬插畫。網傳這名女生是靠關係花錢入選，該女生否認，稱當年學校選了10名同學拍攝，最終她獲入選，感覺特別奇妙。

據快科技報導，人教版九年級英語課本中的一張女孩插圖在社交網路走紅，不少已畢業的學生翻出舊課本比對，直呼這張配圖的氛圍感印象太深，實實在在陪伴了一屆又一屆學生的英語學習時光。

有網友順著插圖裡女孩的五官特徵找到了當事人的社交帳號，點進去看過她發布的日常動態後，大家紛紛大呼，原來課本裡的人物根本不是AI創作的。

當事人Dww。（取材自快科技）
當事人Dww。（取材自快科技）

昨日，當事人女孩Dww發布視頻，完整講述了自己多年前登上教科書插圖的整個過程，也正面回應了網上流傳的各種猜測。

她表示，當年這組拍攝是學校統一安排的，校方一共挑選了10名適齡同學，提前徵得所有學生和家長的同意才正式啟動拍攝，前前後後忙活了一整天，拍了教室、操場等很多不同的場景。最後得知自己的照片被選進全國通用的英語教材的時候，整個人超級意外，同時也覺得特別榮幸。

對於網上流傳質疑她靠找關係花錢才能上教科書、自己主動投稿入選的說法，Dww表示，這些全都是不實傳言，這次拍攝她也從來沒有收到過任何稿費酬勞。

該名女生並表示，當年拍攝這組照片的時候她自己正在讀初三，和當時用這本教材的大部分學生年紀差不多，如今時間過去好幾年，她已經是一名高三學生了。沒想到自己會成為無數學子求學記憶裡的一個小小標記，這種感覺特別奇妙，也很感謝這麼多網友和學生的喜歡。

精華 FAQ

  • 網友因她五官特徵與課本插圖相似，進而找到其社交帳號，並從日常照片確認她是真人。隨後大量畢業生翻出舊課本比對，讓這張插圖再次爆紅。

  • 她明確表示，課本中的插圖不是AI生成，也不是虛擬插畫，而是當年拍攝所得的真人實拍照片。她也感謝大家喜歡這張陪伴學生多年的教材圖片。

  • 她說當年的拍攝是學校統一安排，先選出10名同學並取得家長同意後才進行，過程中也沒有收到任何稿費或酬勞，因此外界關於她靠關係入選的說法並不屬實。

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