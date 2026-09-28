我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運乒乓╱林詩棟3金加冕 王楚欽0：4獲第3銀

紐約皇后區退伍軍人住所恐失聯邦補助 市議員促市府交代

北京美國白蛾成災 官方放7億隻小蜂殺敵 網友：別打輸美國

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京美國白蛾幼蟲成災情況，今年特別嚴重，街頭到處可見蠕動的毛毛蟲。（取材自濟南廣...
北京美國白蛾幼蟲成災情況，今年特別嚴重，街頭到處可見蠕動的毛毛蟲。（取材自濟南廣播電視台）

北京今年美國白蛾大爆發，儘管每天噴藥，仍可見大批幼蟲四處爬，牠們爬進家裡、車裡、樹上，連走路行經或乘涼都會被樹上掉下來的大量毛毛蟲和蟲屎掛滿身，大批樹葉更被牠們啃光，嚴重危及市民生活與生態。北京官方近日使出天敵撒手鐧，罕見已放出總計7億隻周氏嚙小蜂，展開「以蟲治蟲」大作戰，後面還將追加4億隻。有網友大讚這招摠明，也有人覺得離譜，並調侃「美國人放的生活武器，首都這仗可別打輸了。」

據北京日報、濟南廣播電視台等媒體報導，「北京毛毛蟲」相關話題近日衝上熱搜，截至9月28日在微博已有超過7千萬閱讀量，引發網友熱議。

滿車都是毛毛蟲，看了頭皮發麻。（取材自濟南廣播電視台）
滿車都是毛毛蟲，看了頭皮發麻。（取材自濟南廣播電視台）

北京官方表示，北京今年的毛毛蟲問題確實比較嚴重，這些毛毛蟲主要是美國白蛾的幼蟲，屬於外來入侵物種，目前正處於第三代幼蟲危害盛期，老熟幼蟲大量下樹化蛹，所以隨處可見，甚至會有蟲子掉落到人身上。還有大批樹葉被毛蟲蟲啃光，枝繁葉茂的樹木凋零。

專家表示，今年美國白蛾幼蟲特別多，主要原因是持續暖冬導致越冬蛹存活率上升，蟲口基數偏高，上一次全國性嚴重年份是2021年。加上今年汛期降水偏多，連續晴朗無風的噴藥窗口期有限，化學防治效果打折。

面對美國白蛾氾濫，北京園林部門祭出「以蟲治蟲」策略，選中美國白蛾蛹期的優勢寄生性天敵周氏嚙小蜂，今年已釋放近7億隻，9月28日起全市繼續釋放4億隻周氏嚙小蜂。

美國白蛾。（取材自微博）
美國白蛾。（取材自微博）

專家表示，要根治美國白蛾不太可能，目前仍以防控為主。周氏嚙小蜂是一種很神勇的天敵昆蟲，體長僅1到2毫米，沒有蜂針，不蜇人、不攻擊人畜，防治原理是雌蜂將卵產入美國白蛾的蛹內，幼蟲孵化後取食蛹內營養，從根源阻斷害蟲羽化繁殖，其自然寄生率可達70%以上。

目前樹上可見掛著的米黃色柞蠶繭，就是小蜂的繁育「產房」，一個繭可孵化數千隻小蜂，呼籲市民不要隨意摘除觸碰。

被美國白蛾幼蟲啃光的樹葉。（取材自微博）
被美國白蛾幼蟲啃光的樹葉。（取材自微博）

除釋放天敵外，北京還採取「剪、誘、防、藥」綜合施策，包括人工剪除幼蟲網幕、布設誘捕器和殺蟲燈誘殺成蟲，並對高大法桐採用微孔注藥方式進行防治，藥效可持續4個月。

爬進室內的毛毛蟲。（取材自微博）
爬進室內的毛毛蟲。（取材自微博）

美國白蛾幼蟲無毒無害，不叮咬人、不傳播疾病，但過敏體質者應盡量減少接觸。若被毛毛蟲的毛黏到皮膚，可能引起刺毛蟲皮炎。

網友們有人稱讚北京官方出奇招，有人覺得前後總計放11億隻數量太離譜，也有網友留言調侃：「噴完藥，小蜜蜂也中毒了」，「就是美國人放的生化武器，首都北京這仗可別打輸了」，「不要小蜂都被吃掉了，毛毛蟲卻沒事」。

精華 FAQ

  • 主要因暖冬讓越冬蛹存活率提高、蟲口基數偏高，加上汛期降水多、可有效噴藥的晴朗無風窗口期有限，導致幼蟲大量出現並啃食樹葉。

  • 官方採取「以蟲治蟲」，釋放近7億隻周氏嚙小蜂，並計畫再追加4億隻，同時搭配剪除網幕、誘捕器、殺蟲燈和微孔注藥等措施。

  • 周氏嚙小蜂體長僅1到2毫米，沒有蜂針，不蜇人也不攻擊人畜，會把卵產入美國白蛾蛹內，藉由寄生阻斷其羽化繁殖，防治效果可觀。

微博

上一則

中秋表演「天女散花」 廣州景區女演員高空墜落骨折

下一則

中商務部公布中美300億美元對等降稅安排 逾9成產品免加徵關稅

延伸閱讀

可傳登革熱入侵蚊再現東灣 利佛摩今晚大範圍防治

可傳登革熱入侵蚊再現東灣 利佛摩今晚大範圍防治
窗邊突冒「小顆粒」華人一查嚇壞：白蟻已藏多年

窗邊突冒「小顆粒」華人一查嚇壞：白蟻已藏多年
北京白富美被拐賣山東26年「成了瘋婦」 相關報導被刪

北京白富美被拐賣山東26年「成了瘋婦」 相關報導被刪
歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

2026-09-21 10:52

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌