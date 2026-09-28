北京美國白蛾成災 官方放7億隻小蜂殺敵 網友：別打輸美國

北京美國白蛾幼蟲成災情況，今年特別嚴重，街頭到處可見蠕動的毛毛蟲。（取材自濟南廣播電視台）

北京今年美國白蛾大爆發，儘管每天噴藥，仍可見大批幼蟲四處爬，牠們爬進家裡、車裡、樹上，連走路行經或乘涼都會被樹上掉下來的大量毛毛蟲和蟲屎掛滿身，大批樹葉更被牠們啃光，嚴重危及市民生活與生態。北京官方近日使出天敵撒手鐧，罕見已放出總計7億隻周氏嚙小蜂，展開「以蟲治蟲」大作戰，後面還將追加4億隻。有網友大讚這招摠明，也有人覺得離譜，並調侃「美國人放的生活武器，首都這仗可別打輸了。」

據北京日報、濟南廣播電視台等媒體報導，「北京毛毛蟲」相關話題近日衝上熱搜，截至9月28日在微博 已有超過7千萬閱讀量，引發網友熱議。

滿車都是毛毛蟲，看了頭皮發麻。（取材自濟南廣播電視台）

北京官方表示，北京今年的毛毛蟲問題確實比較嚴重，這些毛毛蟲主要是美國白蛾的幼蟲，屬於外來入侵物種，目前正處於第三代幼蟲危害盛期，老熟幼蟲大量下樹化蛹，所以隨處可見，甚至會有蟲子掉落到人身上。還有大批樹葉被毛蟲蟲啃光，枝繁葉茂的樹木凋零。

專家表示，今年美國白蛾幼蟲特別多，主要原因是持續暖冬導致越冬蛹存活率上升，蟲口基數偏高，上一次全國性嚴重年份是2021年。加上今年汛期降水偏多，連續晴朗無風的噴藥窗口期有限，化學防治效果打折。

面對美國白蛾氾濫，北京園林部門祭出「以蟲治蟲」策略，選中美國白蛾蛹期的優勢寄生性天敵周氏嚙小蜂，今年已釋放近7億隻，9月28日起全市繼續釋放4億隻周氏嚙小蜂。

美國白蛾。（取材自微博）

專家表示，要根治美國白蛾不太可能，目前仍以防控為主。周氏嚙小蜂是一種很神勇的天敵昆蟲，體長僅1到2毫米，沒有蜂針，不蜇人、不攻擊人畜，防治原理是雌蜂將卵產入美國白蛾的蛹內，幼蟲孵化後取食蛹內營養，從根源阻斷害蟲羽化繁殖，其自然寄生率可達70%以上。

目前樹上可見掛著的米黃色柞蠶繭，就是小蜂的繁育「產房」，一個繭可孵化數千隻小蜂，呼籲市民不要隨意摘除觸碰。

被美國白蛾幼蟲啃光的樹葉。（取材自微博）

除釋放天敵外，北京還採取「剪、誘、防、藥」綜合施策，包括人工剪除幼蟲網幕、布設誘捕器和殺蟲燈誘殺成蟲，並對高大法桐採用微孔注藥方式進行防治，藥效可持續4個月。

爬進室內的毛毛蟲。（取材自微博）

美國白蛾幼蟲無毒無害，不叮咬人、不傳播疾病，但過敏體質者應盡量減少接觸。若被毛毛蟲的毛黏到皮膚，可能引起刺毛蟲皮炎。

網友們有人稱讚北京官方出奇招，有人覺得前後總計放11億隻數量太離譜，也有網友留言調侃：「噴完藥，小蜜蜂也中毒了」，「就是美國人放的生化武器，首都北京這仗可別打輸了」，「不要小蜂都被吃掉了，毛毛蟲卻沒事」。