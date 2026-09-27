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河南技校101名畢業生 靠「技能」入職北大 破學歷偏見

中國新聞組／北京27日電
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河南一所技校101名畢業生經招聘考核後，進入北京大學從事後勤技術保障、設備運維等...
河南一所技校101名畢業生經招聘考核後，進入北京大學從事後勤技術保障、設備運維等工作，展現職業技能人才的就業出路。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

河南一所技校101名畢業生憑專業技能進入北京大學後勤、維運與服務崗位，顯示職業教育同樣能提供就業路徑，也挑戰了只看學歷的傳統觀念。

河南一所技工學校近日因「101名畢業生入職北京大學」引發關注。這批畢業生並非進入北大從事教學或科研工作，而是憑藉專業技能，進入後勤技術保障、設備運維、校園服務及技術維修等崗位。

101名畢業生均來自河南當地職業技校，所學專業以實操技能為主。北京大學除了教學與科研工作，也需要專業技術人員維持校園日常運轉，包括教學樓設備檢修、校園設施維護、後勤保障及智能化設備運維等。

相關崗位更看重實際操作能力與專業技能。這些技校學生在校期間持續訓練專業本領，掌握設備運維、後勤服務等技能，經過北大招聘程序的篩選及面試考核後，最終獲得工作機會。

消息引發熱議，也讓職業教育再次受到關注。長期以來，部分人將技校、中職與「成績差」、「沒出路」等印象聯繫在一起，認為名校工作主要面向高學歷人才。但此次案例顯示，不同工作崗位所需的能力並不相同，部分技術職位更重視實操經驗與專業技能。

報導稱，重點大學主要培養學術科研人才，職業院校則著重培養技能型人才，兩者培養方向不同。校園運作及社會各行各業除了需要科研人才，也需要設備維修、技術服務等專業人員。

不少網友因此感慨，職業教育同樣能為學生提供就業發展的道路，與其只看學歷，不如培養一技之長。此次101名技校畢業生進入北大，也成為職業技能人才獲得就業機會的案例。

精華 FAQ

  • 他們並非進入教學或科研體系，而是憑藉設備運維、技術維修與後勤服務等實作能力，通過北大招聘程序與面試考核，獲得相關技術崗位。

  • 他們多從事後勤技術保障、校園服務、設備檢修、設施維護以及智能化設備運維等工作，這些職位更看重實際操作能力與專業技能，而非純學歷背景。

  • 事件打破了技校、中職常被貼上成績差、沒出路的刻板印象，也說明重點大學與職業院校培養方向不同，社會同樣需要技能型人才支撐日常運作。

河南

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