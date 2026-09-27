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曾酸iPhone設計…羅永浩抽中17 Pro Max 網嘲：劇情太XX

中國新聞組╱北京27日電
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羅永浩曾公開吐槽蘋果手機工業設計XX。(取材自三言科技)
羅永浩曾公開吐槽蘋果手機工業設計XX。(取材自三言科技)

中國理想汽車日前為新一代理想MEGA發布會預熱，舉辦轉發抽獎活動，沒想到唯一的iPhone 17 Pro Max中獎者，竟是曾公開吐槽蘋果手機工業設計的羅永浩。消息曝光後，網友紛紛直呼「這劇情也太XX了」，意外為理想汽車帶來一波話題。

三言科技報導，8月26日，理想汽車官方為新一代理想MEGA發布會預熱，推出轉發抽獎活動，參加條件包括關注帳號、預約直播及轉發相關貼文，獎品為1支iPhone 17 Pro Max。活動吸引超過4萬人轉發，熱度頗高。

直到9月25日晚間公布中獎名單，唯一中獎者「羅永浩的十字路口」讓不少人愣了一下。為確認並非同名者，媒體查詢抽獎頁面發現，該帳號人物介紹標示為「產品經理、產品設計師、企業家、網絡售貨員、傳奇網紅」，確認中獎者正是羅永浩本人。

評論區隨即湧入大量留言，有人驚呼「羅永浩為何要參與，還中了」，也有人笑稱他是「抽中最不需要的人」。之所以引發這麼大的反差，與羅永浩過去對iPhone的公開評價有關。

此前在他的播客節目中，「影視颶風」創辦人Tim曾送給羅永浩1支台iPhone 17 Pro Max。談到蘋果近年的產品設計時，羅永浩直言，其工業設計「肯定是XX的」，並形容產品「愈做愈XX」。如今，一名曾批評iPhone設計的人，偏偏抽中最新款iPhone，自然成為網友熱議焦點。

另有網友注意到，羅永浩與理想汽車創辦人李想關係不錯，李想還曾擔任羅永浩播客的首位嘉賓，因此有人開玩笑猜測抽獎是否另有內情。不過，活動透過官方抽獎平台進行，目前沒有證據顯示中獎結果存在人為操作。

從行銷角度看，這場意外插曲反而讓理想汽車獲得遠超獎品本身的曝光。原本只是一場普通抽獎，因為中獎者是羅永浩，迅速衍生成社群話題，連帶讓更多人注意到新一代理想MEGA，成為一次意外的宣傳效果。

理想汽車官方為新一代理想MEGA發布會預熱，推出轉發抽獎活動，吸引超過4萬人轉發...
理想汽車官方為新一代理想MEGA發布會預熱，推出轉發抽獎活動，吸引超過4萬人轉發。(取材自三言科技)

精華 FAQ

  • 理想汽車在新一代理想MEGA發布會預熱活動中，提供的獎品是1支iPhone 17 Pro Max，活動吸引超過4萬人轉發，熱度相當高。

  • 因為羅永浩過去曾公開批評iPhone近年的工業設計，如今卻抽中最新款iPhone 17 Pro Max，形成強烈反差，讓網友覺得劇情非常戲劇化。

  • 原本只是普通抽獎，因中獎者是羅永浩而迅速成為社群焦點，讓更多人注意到理想MEGA與品牌活動，形成一次意外但有效的宣傳。

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