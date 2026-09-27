劉歡酒量「將軍級」 喝多就飆外語 生病恐因長期嗜酒

年輕時的劉歡夫婦。（取材自都市現場）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉歡過世後，外界再度聚焦他長年被傳酒量驚人。

劉歡過世後，外界再度聚焦他長年被傳酒量驚人。 重點二： 多位文藝界人士指他喝酒後常飆外語、徹夜聊天。

多位文藝界人士指他喝酒後常飆外語、徹夜聊天。 重點三：外傳嗜酒致右側股骨頭壞死，但其妻與本人皆否認。

劉歡過世，媒體翻出多年來多位文藝界人士曾在不同的訪談裡，不約而同提到劉歡的酒量。據了解，劉歡與酒的關係，貫穿了他大半生的音樂生涯。友人稱劉歡酒量驚人，大學時期就啤酒當水灌，成名後家中設酒窖收藏名酒，灌了幾口酒後就展現創作的爆發力還會飆外語。他罹患右側股骨頭缺血性壞死，也被認為可能與他長期嗜酒有關。不過劉歡後來戒酒，其妻盧璐也否認了「嗜酒致病」的說法。

據極目新聞報導，多位文藝界人士曾在不同的訪談裡，不約而同提到劉歡的酒量。演員李琦曾提到，劉歡在圈內，喝酒公認是「將軍級」的，孟凡貴則表示，劉歡一上火車就提溜「六聽啤酒」，「坐那就開始喝，他能喝到下車。」

趙忠祥在「星夜故事」裡提到，劉歡喝酒特「黏人」，「晚上有的時候推門進去，跟他聊天，這個算是後悔了——走不了了，他不讓你走，跟你聊，據說很多跟他聊過的人都是這樣，他能喝很多瓶、若干瓶的啤酒。」

李靜也曾在節目中聊到劉歡的酒量和徹夜不眠的習慣，提到水均益曾透露，劉歡（喝酒時）愛跟人聊天，聊到早上八點。劉歡曾笑著解釋，不是天天這樣，「一年有個一兩次，而且不是為了喝酒，就是為了聊天。」

戴軍則提到，劉歡喝酒時一旦開始講外語，那就是喝多了，「講完英語講法語，講完法語講西班牙語。」

2025年10月27日，劉歡曾出席女兒劉一絲的婚禮。隨後網上流傳出多張劉歡手拿酒杯，神情相當開心的照片。

另據報導，錄音前喝點酒曾是劉歡的固定工作流程。1990年錄製「亞洲雄風」時，他狀態一直找不到感覺，灌了幾口啤酒後，聲音立刻多了一層粗糲的爆發力，成就了這首歌。

疑似因長期大量飲酒的代價在2009年集中爆發。那年他在美國陪女兒讀書，右腿劇痛數月，回國確診為右側股骨頭缺血性壞死，這種病被俗稱「不死的癌症」——不直接致命，但骨頭因供血不足逐漸壞死塌陷，疼痛難忍且無法根治。2010年4月，他接受了人工髖關節置換手術。

此後，劉歡經歷了漫長而痛苦的康復期，盧璐考取康復師資格全程陪護。他最終徹底戒酒，家中酒窖清空改成了茶室。2019年他參加「歌手」時拿下歌王，慶祝時手裡端著的已是一杯茶。2026年3月他曾公開自曝：「要不是妻子盧璐，我早死在酒桌上了。」

關於病因，外界流傳最廣的說法是嗜酒所致，即酒精擾亂脂肪代謝，脂肪栓子堵塞股骨頭供血血管導致壞死。但劉歡對此回應，源於2004年籌備演唱會時的腿部舊傷才是主要病因。盧璐也否認「嗜酒致病」的說法，稱他30歲後基本喝不動，幾乎不參加應酬。