我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

劉歡酒量「將軍級」 喝多就飆外語 生病恐因長期嗜酒

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕時的劉歡夫婦。（取材自都市現場）
年輕時的劉歡夫婦。（取材自都市現場）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉歡過世後，外界再度聚焦他長年被傳酒量驚人。
  • 重點二：多位文藝界人士指他喝酒後常飆外語、徹夜聊天。
  • 重點三：外傳嗜酒致右側股骨頭壞死，但其妻與本人皆否認。

劉歡過世，媒體翻出多年來多位文藝界人士曾在不同的訪談裡，不約而同提到劉歡的酒量。據了解，劉歡與酒的關係，貫穿了他大半生的音樂生涯。友人稱劉歡酒量驚人，大學時期就啤酒當水灌，成名後家中設酒窖收藏名酒，灌了幾口酒後就展現創作的爆發力還會飆外語。他罹患右側股骨頭缺血性壞死，也被認為可能與他長期嗜酒有關。不過劉歡後來戒酒，其妻盧璐也否認了「嗜酒致病」的說法。

據極目新聞報導，多位文藝界人士曾在不同的訪談裡，不約而同提到劉歡的酒量。演員李琦曾提到，劉歡在圈內，喝酒公認是「將軍級」的，孟凡貴則表示，劉歡一上火車就提溜「六聽啤酒」，「坐那就開始喝，他能喝到下車。」

趙忠祥在「星夜故事」裡提到，劉歡喝酒特「黏人」，「晚上有的時候推門進去，跟他聊天，這個算是後悔了——走不了了，他不讓你走，跟你聊，據說很多跟他聊過的人都是這樣，他能喝很多瓶、若干瓶的啤酒。」

李靜也曾在節目中聊到劉歡的酒量和徹夜不眠的習慣，提到水均益曾透露，劉歡（喝酒時）愛跟人聊天，聊到早上八點。劉歡曾笑著解釋，不是天天這樣，「一年有個一兩次，而且不是為了喝酒，就是為了聊天。」

戴軍則提到，劉歡喝酒時一旦開始講外語，那就是喝多了，「講完英語講法語，講完法語講西班牙語。」

2025年10月27日，劉歡曾出席女兒劉一絲的婚禮。隨後網上流傳出多張劉歡手拿酒杯，神情相當開心的照片。

另據報導，錄音前喝點酒曾是劉歡的固定工作流程。1990年錄製「亞洲雄風」時，他狀態一直找不到感覺，灌了幾口啤酒後，聲音立刻多了一層粗糲的爆發力，成就了這首歌。

疑似因長期大量飲酒的代價在2009年集中爆發。那年他在美國陪女兒讀書，右腿劇痛數月，回國確診為右側股骨頭缺血性壞死，這種病被俗稱「不死的癌症」——不直接致命，但骨頭因供血不足逐漸壞死塌陷，疼痛難忍且無法根治。2010年4月，他接受了人工髖關節置換手術。

此後，劉歡經歷了漫長而痛苦的康復期，盧璐考取康復師資格全程陪護。他最終徹底戒酒，家中酒窖清空改成了茶室。2019年他參加「歌手」時拿下歌王，慶祝時手裡端著的已是一杯茶。2026年3月他曾公開自曝：「要不是妻子盧璐，我早死在酒桌上了。」

關於病因，外界流傳最廣的說法是嗜酒所致，即酒精擾亂脂肪代謝，脂肪栓子堵塞股骨頭供血血管導致壞死。但劉歡對此回應，源於2004年籌備演唱會時的腿部舊傷才是主要病因。盧璐也否認「嗜酒致病」的說法，稱他30歲後基本喝不動，幾乎不參加應酬。

精華 FAQ

  • 多位藝人回憶他在圈內被公認為「將軍級」酒量，啤酒常一喝就是好幾瓶，甚至能從上車喝到下車，顯示他長期給外界留下豪飲印象。

  • 文中提到他喝多後常會開始飆外語，順序甚至可能從英語、法語到西班牙語，另有說法是他喝酒後特別愛聊天，常聊到天亮。

  • 劉歡在2009年確診右側股骨頭缺血性壞死，外界認為可能與長期飲酒影響血管供血有關；但他與妻子盧璐都表示，主要原因是腿部舊傷與工作期間受傷。

上一則

微電影「關於我妹的最後7天」看哭網友 千萬博主竟偷片

下一則

劉歡預知來日無多？ 劉妻被曝十幾天前致電作曲家要還錢

延伸閱讀

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
劉歡病逝／吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了

劉歡病逝／吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了
那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容

那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人