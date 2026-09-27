劉歡預知來日無多？ 劉妻被曝十幾天前致電作曲家要還錢

劉歡9月25日上午在上海病逝，享年63歲。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孟可透露，劉歡離世前十多天急著結清數萬元合作費用。

孟可透露，劉歡離世前十多天急著結清數萬元合作費用。 重點二： 劉妻盧璐曾致電要求還錢，劉歡本人仍堅持把帳付清。

劉妻盧璐曾致電要求還錢，劉歡本人仍堅持把帳付清。 重點三：外界據此推測他或已察覺病況，讚其一生坦蕩守信。

「歌手2019」冠軍劉歡26日驚傳病逝，享壽63歲。曾與他合作打造「甄嬛傳」經典配樂的作曲家孟可，稍早受訪談及劉歡離世前的最後時光，透露對方在離世前十多天，曾突然急著將一筆數萬元（人民幣，下同）的款項還給他，他一再推辭，劉歡卻執意要給。如今回想這段往事，孟可認為，或許劉歡當時已察覺自己的身體狀況不佳，才會堅持把款項結清。

綜合媒體報導，孟可透露，劉歡離世前十多天，其妻盧璐突然致電給他，表示要歸還「幾萬塊錢」。這筆錢源自過去一次節目錄製的編曲合作，因為最後節目內容沒有被採用，孟可認為既然沒有播出，自己沒有必要收取這筆費用，因此一再推辭。

沒想到劉歡仍堅持要把錢還給他。孟可回憶：「一再推辭，他非要給。」如今得知劉歡離世，他再回頭看這段插曲，忍不住猜想：「或許歡哥已經預感到自己身體狀況不好，才會急著把這筆錢結清。」不過，這是孟可對當時情況的事後推測，劉歡本人當時的實際想法則無從得知。

這一細節經報導後被廣泛傳播，引發大量網友感慨，稱劉歡急著還錢可能是預知自己來日無多，認為劉歡「一生坦蕩」、「臨走前也要把帳算得乾乾淨淨。」把這次結清舊帳看作是劉歡一貫恪守信義底線的縮影。

孟可與劉歡合作多年，自2008年接手「逍遙音樂會」18首作品編曲後，兩人便建立深厚的音樂合作關係，其中最為大眾熟知的作品之一，就是電視劇「甄嬛傳」的經典配樂。

回憶這位合作多年的音樂人，孟可形容劉歡是自己眼中「千古難遇的人」。他表示，劉歡不僅精通英、法、義三國語言，也曾在大學教授歐洲音樂史，對音樂有深厚造詣。孟可更形容劉歡的創作思維相當超前，「更像個音樂頑童」，在音樂上的想法與才華讓他始終十分敬佩。

劉歡病逝的消息傳出後，不少資深歌迷悲傷感嘆，這已是「歌手」節目歷史上失去的「第二位歌王」。早在2016年於「我是歌手」第4季勇奪總冠軍的天后李玟（CoCo），於2023年不幸驟逝，如今劉歡也隨之離世，兩位重量級歌王的相繼殞落，成了華語樂壇與無數歌迷心中永遠無法彌補的遺憾。

劉歡（中）和孟可（右）合作多年。（取材自澎湃新聞）