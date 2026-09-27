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亞運／中國男足勝泰國 時隔28年晉4強 下一場是硬戰

中國新聞組／北京27日電
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彭嘯（前）在比賽中入球後與隊友蒯紀聞慶祝。（中新社）
彭嘯（前）在比賽中入球後與隊友蒯紀聞慶祝。（中新社）

在26日進行的愛知·名古屋亞運會男足8強賽中，中國隊以3：0戰勝泰國隊，時隔28年重返亞運男足4強。上半場補時階段，吳曦主罰任意球，彭嘯門前迎球勁射，折射後造成泰國隊打進烏龍球。下半場剛開始，蒯紀聞傳中製造混亂，胡荷韜小禁區前搶點補射，再下一城；第63分鐘，朱辰傑頭球擺渡，替補登場的張玉寧門前墊射，錦上添花。

新華社報導，在小組賽三場比賽中，中國隊主教練安東尼奧採用了完全相同的首發陣容。但在當天這場關鍵淘汰賽中，他更換了4名首發隊員。除了因累積黃牌停賽的王鈺棟外，張玉寧、徐彬和賀一然留在替補席待命，向余望、依木蘭·買買提、彭嘯和蒯紀聞進入首發名單。

這一變陣在開賽後收到奇效，中國隊的戰術打法由此前的防守反擊變為高壓進攻，完全壓制了泰國隊。

據報導，中國隊的持續攻勢在上半場補時階段終於轉化為入球，吳曦開出右側定位球，彭嘯的射門被門將撲出後打在泰國隊後衛身上反彈入網。憑藉這粒「烏龍球」，中國隊半場結束1：0領先。

易邊再戰，中國隊分別在47分鐘及58分鐘各入一球，最終以3：0擊敗泰國隊。

「整場比賽，我們在跑動、拚搶、進攻和防守等各方面都展現出了極高的水準，我們很開心能給中國足球繼續帶來這種歡樂、樂觀的情緒。現在我們已經進入了前四名，接下來我們會繼續全力向前，更進一步。」安東尼奧說。

中國隊將在30日的4強賽對陣南韓隊，後者在8強賽中4：0大勝越南隊。

精華 FAQ

  • 中國隊以3：0擊敗泰國隊，順利晉級亞運男足4強。比賽中中國隊先靠烏龍球打破僵局，之後再進2球，整體表現明顯優於對手。

  • 相較小組賽固定先發，安東尼奧在淘汰賽更換了4名首發，讓向余望、依木蘭·買買提、彭嘯和蒯紀聞先發，並讓張玉寧等人待命，改以高壓進攻應戰。

  • 中國隊將在30日的4強賽對陣南韓隊。南韓隊在8強賽以4：0大勝越南隊晉級，顯示狀態強勢，因此中國隊接下來將面臨一場硬戰。

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