亞運／女雙10米台 陳芋汐換搭檔仍奪冠 男雙3米板登頂

亞運會跳水項目女子雙人10米台比賽中，中國隊選手陳芋汐/盧為（左）26日獲得金牌。 （中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳芋汐與新搭檔盧為奪下女雙10米台首金。

陳芋汐與新搭檔盧為奪下女雙10米台首金。 重點二： 王宗源／鄭九源以巨大優勢贏得男雙3米板金牌。

王宗源／鄭九源以巨大優勢贏得男雙3米板金牌。 重點三：中國跳水隊延續亞運金牌全包紀錄，已累計90金。

自1974年首次參賽以來，中國跳水隊未讓一枚亞運金牌旁落，已經累計奪得90金，而本屆賽事將決出10金。26日，愛知·名古屋亞運會跳水項目迎來首個比賽日。中國隊選手陳芋汐 ／盧為摘得女子雙人10米台金牌，王宗源／鄭九源奪得男子雙人3米板金牌。

據新華社報導，女子雙人10米台共有6組選手參加。其中，北韓的趙真美／金美萊組合選用的五個動作和陳芋汐／盧為完全一樣，包括兩個難度係數3.2的動作。

在比賽中，趙真美／金美萊第二個出場，發揮穩定。面對強敵，第五個出場的陳芋汐／盧為展現出中國跳水「夢之隊」的實力，每個動作的技術分和同步分都高於北韓組合，最終以總分347.82分奪得本屆賽事跳水首金。北韓組合落後30.18分獲銀牌。獲得銅牌的是南韓選手金柰現／文羅允。

愛知·名古屋亞運會跳水項目女子雙人10米台決賽26日在東京水上運動中心舉行。中國選手陳芋汐（左）/盧為在比賽中，最終她們獲得金牌。（新華社）

「非常高興能夠為中國代表團拿下跳水第一塊金牌。」盧為賽後表示。

這是兩人搭檔後首次參加洲際綜合性大賽。陳芋汐說：「（亞運會）就像期中考一樣，是通往奧運會的必經之路，也是一次很好的鍛鍊。」

據報導，王宗源／鄭九源出戰男子雙人3米板決賽。他們的六個動作包括難度系數3.8的向前翻騰四周半抱膝和全場最高難度（3.9）的向前翻騰兩周半轉體三周屈體。比賽中，兩人發揮出色，比分始終保持領先。

在愛知·名古屋亞運會男子雙人3米板26日決賽中，中國組合王宗源/鄭九源（左）以總分465.87分獲得金牌。（中新社）

愛知·名古屋亞運會跳水項目男子雙人3米跳板決賽26日在東京水上運動中心舉行。中國選手王宗源/鄭九源（右）在比賽中，最終他們獲得金牌。（新華社）

最終，王宗源／鄭九源以465.87分的絕對優勢摘得金牌，總分高出第二名110.31分。日本組合伊熊扇李／須山晴貴獲得銀牌，馬來西亞組合楊睿傑／穆罕默德獲銅牌。

對王宗源來說，東京水上運動中心是夢開始的地方，五年前的東京奧運會上，他在這個場館裏拿到自己的第一塊奧運金牌。他說：「這五年的成長，我覺得自己變得更加成熟，也更加穩定。」

鄭九源賽後說，這塊金牌是自己努力的一個證明，「希望我們倆能夠一起站在洛杉磯（奧運會）的賽場上」。

愛知·名古屋亞運會跳水項目男子雙人3米跳板決賽26日在東京水上運動中心舉行。冠軍中國選手王宗源（右）/鄭九源在頒獎儀式後。（新華社）