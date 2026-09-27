亞運／女雙10米台 陳芋汐換搭檔仍奪冠 男雙3米板登頂
AI重點
文章重點整理：
自1974年首次參賽以來，中國跳水隊未讓一枚亞運金牌旁落，已經累計奪得90金，而本屆賽事將決出10金。26日，愛知·名古屋亞運會跳水項目迎來首個比賽日。中國隊選手陳芋汐／盧為摘得女子雙人10米台金牌，王宗源／鄭九源奪得男子雙人3米板金牌。
據新華社報導，女子雙人10米台共有6組選手參加。其中，北韓的趙真美／金美萊組合選用的五個動作和陳芋汐／盧為完全一樣，包括兩個難度係數3.2的動作。
在比賽中，趙真美／金美萊第二個出場，發揮穩定。面對強敵，第五個出場的陳芋汐／盧為展現出中國跳水「夢之隊」的實力，每個動作的技術分和同步分都高於北韓組合，最終以總分347.82分奪得本屆賽事跳水首金。北韓組合落後30.18分獲銀牌。獲得銅牌的是南韓選手金柰現／文羅允。
「非常高興能夠為中國代表團拿下跳水第一塊金牌。」盧為賽後表示。
這是兩人搭檔後首次參加洲際綜合性大賽。陳芋汐說：「（亞運會）就像期中考一樣，是通往奧運會的必經之路，也是一次很好的鍛鍊。」
據報導，王宗源／鄭九源出戰男子雙人3米板決賽。他們的六個動作包括難度系數3.8的向前翻騰四周半抱膝和全場最高難度（3.9）的向前翻騰兩周半轉體三周屈體。比賽中，兩人發揮出色，比分始終保持領先。
最終，王宗源／鄭九源以465.87分的絕對優勢摘得金牌，總分高出第二名110.31分。日本組合伊熊扇李／須山晴貴獲得銀牌，馬來西亞組合楊睿傑／穆罕默德獲銅牌。
對王宗源來說，東京水上運動中心是夢開始的地方，五年前的東京奧運會上，他在這個場館裏拿到自己的第一塊奧運金牌。他說：「這五年的成長，我覺得自己變得更加成熟，也更加穩定。」
鄭九源賽後說，這塊金牌是自己努力的一個證明，「希望我們倆能夠一起站在洛杉磯（奧運會）的賽場上」。
兩人首次搭檔參加洲際綜合性大賽，在6組選手中穩定發揮，每個動作的技術分與同步分都高於北韓組合，最終以347.82分拿下跳水首金。 兩人決賽動作難度高，包含3.8與全場最高3.9的動作，整場比賽始終領先，最後以465.87分封王，並比第二名多出110.31分。 中國跳水隊自1974年首次參賽後，亞運金牌從未旁落，此役再添兩金後累計已達90金，也展現隊伍備戰奧運與延續霸主地位的實力。
精華 FAQ
兩人首次搭檔參加洲際綜合性大賽，在6組選手中穩定發揮，每個動作的技術分與同步分都高於北韓組合，最終以347.82分拿下跳水首金。
兩人決賽動作難度高，包含3.8與全場最高3.9的動作，整場比賽始終領先，最後以465.87分封王，並比第二名多出110.31分。
中國跳水隊自1974年首次參賽後，亞運金牌從未旁落，此役再添兩金後累計已達90金，也展現隊伍備戰奧運與延續霸主地位的實力。
上一則
亞運／中國男足勝泰國 時隔28年晉4強 下一場是硬戰
下一則