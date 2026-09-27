亞運／乒乓混雙中國內戰 王楚欽帶傷出戰 「莎頭」3連霸夢碎

圖為王楚欽/孫穎莎（右）在比賽中。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王楚欽／孫穎莎混雙決賽不敵林詩棟／蒯曼，無緣亞運3連霸。

王楚欽／孫穎莎混雙決賽不敵林詩棟／蒯曼，無緣亞運3連霸。 重點二： 林詩棟／蒯曼直落4局奪金，為中國隊拿下第12面混雙金牌。

林詩棟／蒯曼直落4局奪金，為中國隊拿下第12面混雙金牌。 重點三：王楚欽賽後坦言帶傷出戰，孫穎莎則稱讚對手失誤極少。

2026亞運會26日晚進行乒乓球「獨腳戲」決賽：混合雙打。這場由「莎頭組合」王楚欽 ／孫穎莎 與「動漫組合」林詩棟／蒯曼兩對國家隊組合包辦的乒乓球混雙決賽，林詩棟／蒯曼以直落四局11：9、13：11、11：9、11：9獲勝首奪金牌，而王楚欽／孫穎莎則遺憾未能實現亞運混雙三連冠。這是國乒第12次收穫亞運會混雙金牌，也是總共第6次、連續3屆包攬亞運會此項目的冠亞軍。

亞運會乒乓球混雙決賽中，中國組合林詩棟/蒯曼26日以4比0的總比分擊敗衛冕冠軍王楚欽/孫穎莎。中國隊實現亞運會乒乓球混雙項目三連冠。圖為林詩棟/蒯曼（左）在比賽中。 （中新社）

香港大公報報導，比賽首局雙方比分交替上升，9：9平手後林詩棟／蒯曼再連得2分領先一局。第二局雙方依舊膠著，彼此連續得分都不超過2分，一直咬緊至11平手，此時「動漫組合」抓住機會連得2分再下一城，將局數改寫成2：0。

第三局，王楚欽／孫穎莎在4：4平手後一度連取3分將分差拉開，但林詩棟／蒯曼立刻追回2分，「莎頭組合」雖叫暫停但仍難阻擋對方勢頭，「動漫組合」在8：9落後下成功後上贏11：9。局數0：3落後的「莎頭組合」在第四局成功搶下開局連得4分，比分一度擴大至7：1，但林詩棟／蒯曼並沒放棄，逐步追上至9：9，最終贏11：9結束比賽。

王楚欽用手揉捏著胸口，表情略顯凝重。（中新社）

據報導，賽後王楚欽透露自己是帶傷出戰，他說：「之前有一點點反應，但是感覺還可控。打到第四局，有一個球拉完之後，疼痛有點受不了，我會積極地去治療。」孫穎莎稱讚對手說：「林詩棟／蒯曼在球的銜接質量等方面非常出色，整場比賽幾乎沒什麼失誤；兩個小將現在整體的衝擊力、本身單打的個人能力都在提高，所以我們輸也很正常。對於我們兩個來說，比賽確實也拚盡全力，一直在場上想辦法。」

雖然王楚欽和孫穎莎未能衛冕混雙，不過兩人都在單打項目晉級4強，將分別聯同林詩棟及王曼昱，力爭同樣為國家隊包辦兩個項目的決賽席位。王楚欽在男單8強以4：0輕取中華台北的馮翊新，將於28日的4強與伊朗老將阿拉米揚碰頭，林詩棟則遇上中華台北的林昀儒。孫穎莎於女單8強就以4：2擊敗南韓的朱芊曦，27日的4強會面對日本的早田希娜，而王曼昱就與日本的張本美和爭入決賽。

9月26日，冠軍中國組合林詩棟（右二）/蒯曼（右一）、亞軍中國組合王楚欽（左一）/孫穎莎在頒獎儀式上。（新華社）