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中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

中國新聞組／北京27日電
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過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自...
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中秋節後未售月餅價格暴跌，部分被飼料廠回收利用。
  • 重點二：普通豆沙果餡月餅回收價約800元一噸，五仁可達1000元。
  • 重點三：回收月餅須無霉變異味，經粉碎高溫處理後才可作飼料。

中秋節過後，節前動輒數百元一盒的月餅迅速「身價暴跌」，部分臨期或過期月餅被飼料廠回收，經加工後成為畜禽飼料原料。據了解，普通豆沙、果餡等月餅回收價約800元（人民幣，下同，約119美元）一噸，五仁月餅則因含有較多瓜子、花生等堅果，回收價可達約1000元一噸。

中新經緯報導，市場上的月餅保質期普遍較短，一般約30至90天。中秋過後，未能售出的月餅除了被回收銷毀，部分亦會被送往飼料廠，轉化為動物飼料原料。

河北一間飼料廠工作人員表示，該廠長期回收臨期及過期庫存食品尾貨，包括餅乾、月餅等，再作飼料化處理。惟用作飼料原料的月餅不能出現發霉、異味等變質情況，相關食品亦不會重新流入食品市場。

黑龍江一間飼料廠工作人員則稱，食品廠回收的過期月餅經深加工後，可與其他原料混合，製成豬、牛、羊等畜禽飼料。他特別指出，月餅不能直接打碎餵豬，因月餅油脂含量較高，直接餵食可能令生豬腹瀉，甚至豬肉還會變膻，因此必須經過加工處理。

從回收價格來看，不同口味月餅亦有差異。上述工作人員表示，五仁月餅回收價約1000元一噸，果餡、豆沙等其他口味則約800元一噸。五仁月餅因含有較多瓜子、花生等堅果，蛋白質及油脂含量較高，且餡料較乾，因此在飼料原料回收市場價格相對較高。

據中國新聞周刊報導，部分臨期或過期月餅送往飼料廠後，會經拆包、粉碎、高溫處理等程序，再與玉米、豆粕等原料混合加工成畜禽飼料。部分商超亦會在中秋節前後大幅折價清貨，部分月餅低至三折，或以散裝形式出售，以減少節後庫存。

報導指出，對於過期月餅，相關部門會按照制度進行回收及銷毀，通過染色、毀形等方式，防止過期食品重新流入市場。部分未售出的月餅亦可能透過員工福利、公益捐贈等方式消化，而食品企業近年亦推動「以銷定產」，以降低節日食品過量生產及庫存積壓。

精華 FAQ

  • 未售出的月餅有些會被回收銷毀，也有部分送往飼料廠，經拆包、粉碎與高溫處理後，再混入玉米、豆粕等原料，製成畜禽飼料。

  • 普通豆沙、果餡月餅回收價約800元一噸，五仁月餅約1000元一噸。因五仁含較多瓜子、花生等堅果，蛋白質與油脂較高，較適合作為飼料原料。

  • 飼料廠表示，月餅油脂含量高，若直接打碎餵豬，可能導致生豬腹瀉，甚至影響肉質風味、出現膻味，因此必須先經深加工處理後才能使用。

中秋

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