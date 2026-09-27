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河南老闆心疼員工騎電驢 直接帶到4S店「每人一輛寶馬」

中國新聞組／北京27日電
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老闆心疼員工騎電動車上班，獎勵優秀員工每人一輛寶馬，開會途中直接到4S店全款提車...
老闆心疼員工騎電動車上班，獎勵優秀員工每人一輛寶馬，開會途中直接到4S店全款提車。（取材自大風號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河南焦作飯店老闆馬艷利自掏腰包送員工全新寶馬車。
  • 重點二：她因心疼員工騎電動車通勤受凍受雨，決定獎勵表現優秀者。
  • 重點三：老闆提前付清車款，帶員工直奔4S店領車引發熱議。

河南焦作一名飯店老闆近日因「送車給員工」引發關注。據「小莉幫忙」報導，飯店老闆馬艷利因看到員工平日上下班多騎電動車，遇上寒冷、大風、暴雨等惡劣天氣通勤十分辛苦，決定以全新寶馬轎車獎勵表現優秀的員工，每人一輛，車價約30萬元人民幣（約4.46萬美元）。

據員工介紹，這份獎勵來得相當突然。當時老闆以開會為由帶員工外出，途中卻直接將大家帶到寶馬4S店。員工事前完全不知道安排，到了現場才得知自己獲得汽車獎勵。老闆已提前支付車輛全款，員工毋須自行掏錢，直接辦理相關手續即可提車。

一名獲獎員工表示，大家原本只是跟著老闆參加普通工作會議，沒想到途中突然被帶到4S店，「沒讓我掏一分錢」，整個過程既意外又驚喜。

馬艷利表示，自己平時留意到店內不少員工都是騎電動車上下班。有一次天氣特別寒冷，寒風迎面而來，她看到員工小劉臉被凍得通紅，仍在店內忙前忙後，讓她十分心疼。「這麼冷的天，我能享受，那為啥她不能享受呢？」她因此萌生送車給優秀員工的想法。

她說，飯店能夠發展到今天，並不是靠自己一個人的努力，而是全體員工共同付出的結果。「我能做好其實不是我幹得好，其實都是他們幹得好。」她認為，既然事業是大家共同撐起來的，自己在收穫經營成果的同時，也應該讓員工分享成果。

據快科技報導，馬艷利送車給優秀員工的消息在網路引起熱議，不少網友直呼羨慕，並笑稱這是「別人家的老闆」，還有人在留言區詢問飯店是否正在招聘。相關話題亦引發網友對企業獎勵員工方式的討論。

目前，相關報導並未披露獲獎員工的具體人數及每輛汽車的實際購置價格。馬艷利表示，送車的初衷主要是感謝員工長期以來的付出，希望讓一起打拚的員工也能共享門店發展帶來的成果。

精華 FAQ

  • 馬艷利看到員工多騎電動車上下班，遇到寒冷、大風、暴雨時通勤很辛苦，因此想用送車方式獎勵表現優秀員工，也感謝大家長期付出。

  • 員工原本以為只是跟老闆去開會，沒想到途中被直接帶到寶馬4S店，到了現場才知道自己獲得汽車獎勵，整個過程十分突然又驚喜。

  • 消息曝光後引發大量討論，不少網友直呼羨慕，稱讚這是「別人家的老闆」，還有人留言詢問飯店是否招聘，話題也延伸到企業獎勵員工的方式。

河南 電動車

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