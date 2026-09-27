亞運／預賽小組第二晉級決賽 吳艷妮給自己打0分

吳艷妮對自己的表現不滿意。（取材自央視）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吳艷妮在女子100米欄預賽跑出13秒18，以小組第二晉級決賽。

吳艷妮在女子100米欄預賽跑出13秒18，以小組第二晉級決賽。 重點二： 雖然順利過關，她賽後直言成績未達預期，給自己打了0分。

雖然順利過關，她賽後直言成績未達預期，給自己打了0分。 重點三：她今年最佳為12秒99，近況仍有實力，並盼以放下包袱心態迎戰決賽。

愛知·名古屋亞運會田徑項目女子100米欄預賽26日傍晚舉行，中國選手吳艷妮以13秒18取得小組第二，順利晉級決賽。雖然成功過關，但她賽後卻對自己的表現並不滿意，直言「沒有到我的預期就是0分」，引發關注。

紅星新聞報導，吳艷妮在預賽第二小組第5道出場，最終跑出13秒18，僅次於日本 選手福部真子。福部真子以12秒85率先衝線，取得小組第一。同日另一日本選手中島瞳亦跑出12秒85，順利晉級決賽。

對於自己的表現，吳艷妮賽後表示「不滿意」，並直接給自己打了0分。她解釋，原因是成績沒有達到自己的預期。她認為，作為一名經驗較豐富的運動員，自己仍有不少需要提高的地方。

據報導，吳艷妮今年個人最佳成績為12秒99，6月底在山東舉行的全國田徑冠軍賽決賽中跑出。最近一次正式比賽則是在8月16日舉行的2026全國田徑錦標賽女子100米欄決賽，她以13秒12奪得金牌，實現全國田徑錦標賽三連冠，並成為該項目「六冠王」。

今年8月接受新華社採訪時，吳艷妮曾談及征戰亞運會的心態。她表示，希望自己能夠「輕裝上陣」，不要給自己太大壓力，只要做好每一步、拚盡全力完成每場比賽即可。

此次再戰亞運會，也讓外界想起她三年前在杭州亞運會的經歷。當時吳艷妮在女子100米欄比賽中因搶跑被取消成績。談及此次名古屋之行，她表示自己的心態已有變化，會「放下包袱」，認為能夠站在跑道上本身就是一件很棒的事。她同時感謝外界支持，表示會在每一槍比賽中盡全力做到最好，並希望大家給她一些時間。

吳艷妮1997年7月出生於四川自貢，是中國女子100米欄運動員。2024年巴黎奧運會，她以12秒97刷新中國女子100米欄奧運會最佳成績；2025年3月，她在南京世界田聯室內錦標賽女子60米欄半決賽跑出8秒01，創造全國紀錄。

吳艷妮的母親熊艷此前接受紅星新聞採訪時表示，希望女兒能正常發揮、順利完賽，努力超越自己。

吳艷妮（右二）在賽場上。（取材自央視）