我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

亞運／預賽小組第二晉級決賽 吳艷妮給自己打0分

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳艷妮對自己的表現不滿意。（取材自央視）
吳艷妮對自己的表現不滿意。（取材自央視）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吳艷妮在女子100米欄預賽跑出13秒18，以小組第二晉級決賽。
  • 重點二：雖然順利過關，她賽後直言成績未達預期，給自己打了0分。
  • 重點三：她今年最佳為12秒99，近況仍有實力，並盼以放下包袱心態迎戰決賽。

愛知·名古屋亞運會田徑項目女子100米欄預賽26日傍晚舉行，中國選手吳艷妮以13秒18取得小組第二，順利晉級決賽。雖然成功過關，但她賽後卻對自己的表現並不滿意，直言「沒有到我的預期就是0分」，引發關注。

紅星新聞報導，吳艷妮在預賽第二小組第5道出場，最終跑出13秒18，僅次於日本選手福部真子。福部真子以12秒85率先衝線，取得小組第一。同日另一日本選手中島瞳亦跑出12秒85，順利晉級決賽。

對於自己的表現，吳艷妮賽後表示「不滿意」，並直接給自己打了0分。她解釋，原因是成績沒有達到自己的預期。她認為，作為一名經驗較豐富的運動員，自己仍有不少需要提高的地方。

據報導，吳艷妮今年個人最佳成績為12秒99，6月底在山東舉行的全國田徑冠軍賽決賽中跑出。最近一次正式比賽則是在8月16日舉行的2026全國田徑錦標賽女子100米欄決賽，她以13秒12奪得金牌，實現全國田徑錦標賽三連冠，並成為該項目「六冠王」。

今年8月接受新華社採訪時，吳艷妮曾談及征戰亞運會的心態。她表示，希望自己能夠「輕裝上陣」，不要給自己太大壓力，只要做好每一步、拚盡全力完成每場比賽即可。

此次再戰亞運會，也讓外界想起她三年前在杭州亞運會的經歷。當時吳艷妮在女子100米欄比賽中因搶跑被取消成績。談及此次名古屋之行，她表示自己的心態已有變化，會「放下包袱」，認為能夠站在跑道上本身就是一件很棒的事。她同時感謝外界支持，表示會在每一槍比賽中盡全力做到最好，並希望大家給她一些時間。

吳艷妮1997年7月出生於四川自貢，是中國女子100米欄運動員。2024年巴黎奧運會，她以12秒97刷新中國女子100米欄奧運會最佳成績；2025年3月，她在南京世界田聯室內錦標賽女子60米欄半決賽跑出8秒01，創造全國紀錄。

吳艷妮的母親熊艷此前接受紅星新聞採訪時表示，希望女兒能正常發揮、順利完賽，努力超越自己。

吳艷妮（右二）在賽場上。（取材自央視）
吳艷妮（右二）在賽場上。（取材自央視）

精華 FAQ

  • 她在愛知·名古屋亞運會女子100米欄預賽跑出13秒18，拿下第二小組第2名，順利取得決賽資格，整體表現足以過關但未達她的自我要求。

  • 她認為這次成績沒有達到原先設定的目標，因此對表現不滿意，直接以0分評價自己。她也強調自己作為經驗較豐富的選手，仍有許多地方需要提升。

  • 她今年個人最佳是12秒99，近來也曾以13秒12奪金並完成全國錦標賽三連冠；不過她三年前曾在杭州亞運因搶跑失利，因此這次更希望放下包袱、穩定發揮。

日本

上一則

民建聯黃碧嬌稱病辭香港區議員 捲宏福苑「亡者」授權票風波

下一則

微電影「關於我妹的最後7天」看哭網友 千萬博主竟偷片

延伸閱讀

17歲亞運百米奪金 陳妤頡刷新中國速度：「最佳成人禮」

17歲亞運百米奪金 陳妤頡刷新中國速度：「最佳成人禮」
19歲張展碩「7金王」追平亞運紀錄 中國泳隊30金創最佳成績

19歲張展碩「7金王」追平亞運紀錄 中國泳隊30金創最佳成績
亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋

亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋
就是喜歡挑戰…年過花甲退休教師練跨欄 打破中國紀錄

就是喜歡挑戰…年過花甲退休教師練跨欄 打破中國紀錄

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人