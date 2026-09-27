「俠客行」刷屏 佟掌櫃「這世界有太多不如意」引共鳴

佟掌櫃唱的那句「這世界有太多不如意」引發眾多網友共鳴。（取材自羊城晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《俠客行》因「這世界有太多不如意」再度全網刷屏，引發共鳴。

《俠客行》因「這世界有太多不如意」再度全網刷屏，引發共鳴。 重點二： 閆妮在大灣區電影音樂晚會重唱主題曲，進一步推高歌曲熱度。

閆妮在大灣區電影音樂晚會重唱主題曲，進一步推高歌曲熱度。 重點三：網友重溫《武林外傳》第40集，中秋感悟珍惜眼前勝過執念過去。

「20年前我光顧著看電視劇了，現在才真正聽懂這幾句歌詞。」近日，「武林外傳」片尾曲「俠客行」全網刷屏，佟掌櫃唱的那句「這世界有太多不如意」引發眾多網友共鳴。

羊城晚報報導，日前，「灣區 升明月」2026大灣區電影音樂晚會上，佟掌櫃閆妮攜歐豪、彭昱暢一同獻唱「俠客行」，更讓這首歌熱度攀升。網友感慨：「佟掌櫃沒有騙我，20年真的是彈指一揮間，原來這首歌在20年前就在開導我們了。」

隨著「俠客行」再度走紅，不少網友忍不住重溫「武林外傳」。恰逢中秋 佳節，許多網友表示，每年中秋都要看第40集。

這一集中，同福客棧眾人圍坐賞月，紛紛暢想「如果當初」：郭芙蓉想繼續闖蕩江湖，成為一代女俠；李大嘴想繼續當捕頭，成為四大神捕；白展堂想學醫，成為遠近聞名的神醫；呂秀才想做生意，當上大老闆；莫小貝想擁有吃不完的糖葫蘆；佟湘玉則盼著相公莫小寶沒死，一家人團團圓圓。

平行時空裡，每個人似乎都夢想成真，過上了「現在」想要的生活，卻並沒有想像中快樂：郭芙蓉成了一代女俠卻窮得吃不上飯，李大嘴成了「關中四大惡捕」之首，呂秀才開了客棧卻被收保護費，佟湘玉的相公流連煙花之地，莫小貝吃糖葫蘆吃到吐，白展堂學醫不成靠賣過期藥為生。

夢醒之後，佟湘玉一句話點透：「生活中有很多的不如意，如果一不開心，就寄希望於『如果當初』，那你永遠不會開心。」

網友稱，每年中秋節都要重溫這一集。幻境再美終是夢，珍惜眼前始為真。莫使金樽空對月，舉杯幸會有緣人。

佟掌櫃唱的那句「這世界有太多不如意」引發眾多網友共鳴。（取材自羊城晚報）