我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

「上班比下班還快樂」 景區招18個「野人」 600人瘋搶

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
58歲徐娟在跳舞。（取材自封面新聞／負責人陳女士供圖）
58歲徐娟在跳舞。（取材自封面新聞／負責人陳女士供圖）

浙江省寧波鎮海山海九龍源景區近日發布「野人NPC」招聘，日薪200元（人民幣，下同）、包吃住，工作內容是穿部落服飾在山林間與遊客互動。第一期計畫招18人，結果吸引600餘人報名，錄取比例僅約3%。有人專程從四川、雲南飛過來應聘，也有58歲的阿姨人生第一次上班。他們爭做「野人NPC」的原因，無一例外都是：當野人，開心就好，而且上班比下班還快樂，何樂不為？

據封面新聞報導，9月初，山海九龍源景區通過公眾號發了一則「野人NPC」招聘：日薪200元、包吃住、穿部落服飾在山林間跟遊客互動，號稱「全網最解壓的兼職」：可以上班「合法發瘋」，上班穿部落戰袍肆意撒野，在峽谷裡吸氧逛山。

野人NPC招聘公告。（取材自微信）
野人NPC招聘公告。（取材自微信）

「第一期有600多人報名。」景區企畫部總監陳女士表示，最終入職的18人年齡跨度極大，從20歲出頭的學生到58歲的退休阿姨都有，「他們傳達出來的想法主要是，錢不錢的不重要，就是想來體驗。」

由於火爆程度超出預期，陳女士透露，目前已建了兩個NPC招募群，中秋期間臨時增加的崗位「幾分鐘就被搶光」，應聘者中甚至有從四川、雲南專程飛過來的。

陳女士說，景區把18人分到13個野人集市攤位，每人一個角色。面試不看表演功底，主要靠線上聊天判斷性格外不外向、有沒有創造力。

58歲的徐娟是被錄取的NPC之一，家裡開公司，自己從來沒上過班，這是人生第一份工作。「我平常性格就外向，每天爬山，跟野人一樣。工資不工資無所謂，純屬開心，這裡比較有鬆弛感。」她守玉米攤，遊客花三個部落幣就能體驗剝玉米。別的NPC跳舞，她就跟著跑：「本來以前18，現在17了，更年輕了。」

從四川樂山飛過來的文杰，之前是婚禮主持人。「做婚禮主持比較莊重，來這裡做野人NPC，真的是解放了自己。」他同時管鬥雞和四川非遺節目，打算長期留下。「遠離城市的喧囂，沒有那麼多煩心事。」

被問怎麼給遊客提供情緒價值，他說：「就一句話，讓他開開心心、滿載而歸地回去。美女走累了我攙扶一下，男士走累了我給野幣帶著去集市，消費全部由我來買單，安排得巴適。」

40歲的方賓被同事叫「土豆哥」，攤位玩法是讓遊客把土豆壘起來，靜止三秒不倒就算贏。他賣過衣服、開過公司、做過甜品店，但這次卻有想長期做野人NPC的計畫。

精華 FAQ

  • 景區招的是「野人NPC」，工作內容是在山林間穿部落服飾與遊客互動，屬於兼職性質，日薪200元並包吃住，主打輕鬆、解壓與情緒價值。

  • 因為職缺標榜「合法發瘋」和高鬆弛感，能在山林裡邊玩邊工作，還提供包吃住待遇，讓不少人覺得不是為了錢，而是想體驗有趣又快樂的上班方式。

  • 錄取者從20多歲學生到58歲退休阿姨都有，景區不太看表演功底，主要透過線上聊天判斷個性是否外向、有沒有創造力，以及能否自然帶動遊客互動。

退休

上一則

香港連鎖健身中心 3間更衣室藏針孔攝影鏡頭

下一則

6號幹線橫越九龍年內貫通 將軍澳往來油麻地12分鐘

延伸閱讀

神仙工作？江西景區人形噴泉NPC 工時2小時日結59美元

神仙工作？江西景區人形噴泉NPC 工時2小時日結59美元
周星馳御用配角 重披「西遊降魔」經典造型 當橫店景區NPC

周星馳御用配角 重披「西遊降魔」經典造型 當橫店景區NPC
75歲「星爺御用配角」公開求職 網勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」公開求職 網勸退：好好養老吧
經濟景氣不振+失業率高 催生「掛壁青年」

經濟景氣不振+失業率高 催生「掛壁青年」

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點