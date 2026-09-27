「上班比下班還快樂」 景區招18個「野人」 600人瘋搶

58歲徐娟在跳舞。（取材自封面新聞／負責人陳女士供圖）

浙江省寧波鎮海山海九龍源景區近日發布「野人NPC」招聘，日薪200元（人民幣，下同）、包吃住，工作內容是穿部落服飾在山林間與遊客互動。第一期計畫招18人，結果吸引600餘人報名，錄取比例僅約3%。有人專程從四川、雲南飛過來應聘，也有58歲的阿姨人生第一次上班。他們爭做「野人NPC」的原因，無一例外都是：當野人，開心就好，而且上班比下班還快樂，何樂不為？

據封面新聞報導，9月初，山海九龍源景區通過公眾號發了一則「野人NPC」招聘：日薪200元、包吃住、穿部落服飾在山林間跟遊客互動，號稱「全網最解壓的兼職」：可以上班「合法發瘋」，上班穿部落戰袍肆意撒野，在峽谷裡吸氧逛山。

野人NPC招聘公告。（取材自微信）

「第一期有600多人報名。」景區企畫部總監陳女士表示，最終入職的18人年齡跨度極大，從20歲出頭的學生到58歲的退休 阿姨都有，「他們傳達出來的想法主要是，錢不錢的不重要，就是想來體驗。」

由於火爆程度超出預期，陳女士透露，目前已建了兩個NPC招募群，中秋期間臨時增加的崗位「幾分鐘就被搶光」，應聘者中甚至有從四川、雲南專程飛過來的。

陳女士說，景區把18人分到13個野人集市攤位，每人一個角色。面試不看表演功底，主要靠線上聊天判斷性格外不外向、有沒有創造力。

58歲的徐娟是被錄取的NPC之一，家裡開公司，自己從來沒上過班，這是人生第一份工作。「我平常性格就外向，每天爬山，跟野人一樣。工資不工資無所謂，純屬開心，這裡比較有鬆弛感。」她守玉米攤，遊客花三個部落幣就能體驗剝玉米。別的NPC跳舞，她就跟著跑：「本來以前18，現在17了，更年輕了。」

從四川樂山飛過來的文杰，之前是婚禮主持人。「做婚禮主持比較莊重，來這裡做野人NPC，真的是解放了自己。」他同時管鬥雞和四川非遺節目，打算長期留下。「遠離城市的喧囂，沒有那麼多煩心事。」

被問怎麼給遊客提供情緒價值，他說：「就一句話，讓他開開心心、滿載而歸地回去。美女走累了我攙扶一下，男士走累了我給野幣帶著去集市，消費全部由我來買單，安排得巴適。」

40歲的方賓被同事叫「土豆哥」，攤位玩法是讓遊客把土豆壘起來，靜止三秒不倒就算贏。他賣過衣服、開過公司、做過甜品店，但這次卻有想長期做野人NPC的計畫。