多家金店突因這原因下架金豆 中國年輕人哀號：小確幸又沒了

中國年輕人流行攢金豆。（取材自微博）

中國年輕人近來流行攢金豆，每個月買1克，保值及情緒價值拉滿。不過最近他們發現，常買的渠道突然沒貨了，有的金豆還悄悄漲價，不少年輕網友在網上發文抱怨「金豆小確幸突然沒了」，相關話題上了微博 熱搜，。據了解，這是因黃金稅收新政劃清品類紅線，直接把金豆踢出了投資黃金的圈子，此前售賣金豆是「擦邊」政策賣，如今多家金店已將金豆下架。

據紅星新聞報導，近期多個電商平台店鋪突然下架金豆、生肖金產品，部分珠寶品牌還上調金豆售價。一位投資者表示：「我每個月都會買1克金豆攢金，最近常買的店鋪下架了。」據了解，金豆此前多按投資金計價，且克重較小，是不少投資者攢金的選擇之一。

檢索發現，大型珠寶品牌店的做法並不統一。9月23日，潮宏基品牌店員說：「金豆按照1155元（人民幣，下同）/克；首飾金是1310元/克，克減100。」不過也有珠寶品牌商已下架金豆。

一位黃金分析人士表示，金豆的形態規格不符合政策列明的金條、金塊、金錠、金片和法定金質貨幣 品類，應按非投資性用途管理。

天府立言金融研究院院長曾剛指出，根據財政部、稅務總局2025年11月起施行的黃金稅收新政，投資性用途被明確界定為直接銷售或加工成含金量99.5%以上的金條、金塊、金錠、金片及法定金質貨幣，享受增值稅即征即退等優惠。

金豆因形態為顆粒狀、規格不固定，並不在這一列舉範圍內，理論上應歸入非投資性用途，按首飾金的稅制和定價邏輯處理。但此前市場慣例是按投資金克重價銷售金豆，價格明顯低於同期首飾金，這實際上是政策模糊地帶下的「擦邊」定價，如今新政落地後，這種定價方式的合規性受到挑戰，金價自然會向首飾金看齊。

曾剛表示，一方面是政策合規壓力，另一方面是成本與利潤的重新核算。新政調整後，非投資性用途的黃金加工環節稅負上升，若仍按原低價銷售金豆，商家利潤被大幅壓縮甚至倒掛，下架或漲價成為過渡期內更穩妥的選擇。

不過金豆下架讓大批年輕人在網上哀號，他們長期習慣每月買1克金豆，把它當作一種低門檻、有儀式感的強制儲蓄方式，「看著瓶子一點點裝滿」的成就感吸引了大批攢金族。此次集中下架讓很多人感到措手不及，有網友直言「又少了一個普通人輕鬆囤金的入口」，也有人後悔「沒有多存一點」。