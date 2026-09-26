大興安嶺熊出沒 滬車隊圍觀想合影 下1秒小熊咬褲管

遊客下車與野熊合影遭撕咬。(取材自大風新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 滬A自駕車隊在大興安嶺違規下車投餵野熊。

滬A自駕車隊在大興安嶺違規下車投餵野熊。 重點二： 小棕熊咬住紅衣遊客褲管，差點將人拖下馬路。

小棕熊咬住紅衣遊客褲管，差點將人拖下馬路。 重點三：管護局警告棕熊頻繁出沒，嚴禁下車與投餵。

一列滬A牌照的自駕車 隊日前行經G331國道大興安嶺段時，數名遊客違規下車投餵並掏出手機試圖近距離合影，其中一隻野生小棕熊突然咬住一名穿紅衣遊客的褲子險些將其拽下馬路，所幸遊客最終掙脫。對此，內蒙古北部原始林區森林管護局25日緊急發布聲明警告，該路段近期棕熊頻繁出沒且已發生多起扒車圍堵險情，人身安全風險極高，嚴禁遊客下車或投餵。

大風新聞報導，管護局表示，當前正值秋季自駕遊高峰與母熊護崽敏感期，野生棕熊進入覓食活躍期，成年棕熊體重可達300至500公斤、站立身高逾2公尺，一掌即可擊碎汽車車窗甚至掀翻小型車輛，且短距離衝刺速度遠超人類。

護林工作人員表示，在G331國道沿線林區各管理站、轄區政府、派出所都派了巡邏隊，使用高音喇叭一遍遍喊著「別下車、別投餵」，專項織密防護網，希望遊客不要執意要跨出車門。「但很多人抱著僥倖心理，認為熊就在路邊，我靠近一點，拍一張就走，牠不會攻擊我。可你推開車門、跨出的那一步，早已越過了安全的紅線。」

針對頻繁發生的違規行為，官方已於沿線設立告示牌並實施24小時安全宣講。

管護局特別提醒，若遊客無視警示執意靠近，在法律層面將構成「自甘風險」，須自行承擔所有後果；同時呼籲駕乘人員行經該路段務必全程關窗鎖門、切勿投餵，遇熊應快速平穩駛離，若棕熊靠近切勿鳴笛或棄車，確保個人生命安全。

大興安嶺路段有棕熊出沒。(取材自大風新聞)

大興安嶺路段有棕熊出沒，引來遊客拍照。(取材自大風新聞)