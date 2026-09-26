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「危險但真來錢」東北打松塔有人季賺20萬 有人被風吹飛30公里

中國新聞組／北京26日電
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打松塔的工作需要坐氣球。(取材自大風新聞)
打松塔的工作需要坐氣球。(取材自大風新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東北採松塔季節短但報酬高，熟手日薪可達5000元。
  • 重點二：高收入來自高風險作業，工人需攀高或搭氫氣球採收。
  • 重點三：松塔產量受豐歉年影響大，小年收入遠低於大年。

東北打松塔高薪背後伴隨極高危險，吉林延邊42歲採收工人劉先生指出，一年僅約兩個半月的松塔季，一組三人單日可採收14000至15000斤，平均每人日收入高達5000元（約744美元），一季下來可進帳20餘萬元(約2.9萬美元)；但作業不僅「兩頭不見太陽」，還需攀爬二三十公尺高的樹頂或乘坐氫氣球，甚至曾有鄰居連人帶球被大風颳走30公里遠。

白鹿視頻披露，松塔採收高薪卻門檻極高且充滿風險。

劉先生表示，工人每天凌晨3點即需出發進山，上午工作至9點，下午4點再忙到晚上8、9點才收工。由於紅松有4至6年的結實周期，五年中多為平年與小年，僅豐收大年能有20萬級別收入，小年一季僅約三五萬元，平均年收入並不如外界想像誇張。

此外，松塔長在二三十公尺高的紅松樹頂，傳統徒手攀爬極易墜落摔傷，現今雖有氫氣球輔助，但氣球失控被風刮走事件仍屢見不鮮。劉先生表示鄰居曾被風颳到30公里外的荒溝村，「年年都有坐氣球被風颳走的」。

該行優先招募30至50歲有經驗的老手，背松塔者亦需扛重上百斤；工人需購買保額100萬元的意外險，費用由雇主與個人對半分擔，高收入全憑體力與性命拚搏。

市面上可食用的松子，主要來自東北紅松(主要產於長白山、小興安嶺)，一個成年男子拳頭大的松塔，裡面密密麻麻大概只能剝出60到100粒帶殼松子。去殼之後得到的「松子仁」，只剩下原本松塔重量的不到十分之一，加上採收的人工生命危險，松子因此被稱為「堅果中的黃金」

東北師傅打松塔一季下來可進帳20餘萬元。(取材自大風新聞)
東北師傅打松塔一季下來可進帳20餘萬元。(取材自大風新聞)

精華 FAQ

  • 因為松塔季只有約2個半月，熟練工人一組3人單日可採1.4萬至1.5萬斤，每人日收入約5000元；若遇豐收大年，一季可賺20萬元以上。

  • 工人得在二三十公尺高的樹頂作業，傳統攀爬容易墜落，使用氫氣球也可能被風刮走，曾有人被帶到30公里外；因此還需購買100萬元意外險。

  • 紅松松塔雖大，但一顆只能剝出60到100粒帶殼松子，去殼後只剩原本重量不到1/10；加上採收艱辛又高危險，使松子成本與價值都偏高。

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