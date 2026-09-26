路由器真的能孵蛋？安徽媽自製「水床」奇蹟孵出小鵪鶉

女士自製路由器孵化器孵化蛋。(取材自都市快報橙柿互動)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安徽閆姓女子用廢棄路由器自製水床孵化器。

安徽閆姓女子用廢棄路由器自製水床孵化器。 重點二： 為安撫失去寵物的兒子，她網購10枚受精鵪鶉蛋。

為安撫失去寵物的兒子，她網購10枚受精鵪鶉蛋。 重點三：歷經近20天成功孵出2隻幼鵪鶉，後來仍夭折。

家裡閒置的路由器竟然能孵出小鵪鶉！安徽宿州一名閆姓女子為了撫平國小一年級兒子失去寵物 的傷痛，利用廢棄路由器與溫水袋自製「水床孵化器」，歷經近20天培育，於日前奇蹟般成功孵化出2隻小鵪鶉，母子倆在臥室親眼見證生命破殼而出的驚喜時刻。

都市快報橙柿互動報導，閆女士表示，今年6月兒子因喜愛小動物，花了8元購買2隻標榜為「山雞」的小鵪鶉，未料8月下旬在戶外遛鳥時，兩隻鵪鶉不慎飛走並遭流浪貓襲擊死傷，讓兒子極為傷心。由於市面上買不到幼鳥，她想起網路流傳路由器發熱能孵蛋的教學，便於8月24日網購10枚受精鵪鶉蛋，展開這場特別的孵化實驗。

她將廢棄路由器底座搭配透明盒，擺上裝有45度溫水的塑膠袋打造水床，放上鵪鶉蛋後蓋上毛巾與鋁箔包裝袋。

9月18日晚間哄孩子入睡時，兒子突然問「有沒有聽到唧唧唧的叫聲」，兩人奔至房間查看，驚喜發現2隻小鵪鶉已破殼而出，她感動直呼「和孩子一起見證了生命的孕育和成長」。

遺憾的是，隨後當地天氣轉冷，新生的鵪鶉不耐寒意，幾天後仍不幸夭折。

女士家養的鵪鶉長大的樣子。(取材自都市快報橙柿互動)

路由器孵化器成功孵化出2隻小鵪鶉。(取材自都市快報橙柿互動)