路由器真的能孵蛋？安徽媽自製「水床」奇蹟孵出小鵪鶉
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家裡閒置的路由器竟然能孵出小鵪鶉！安徽宿州一名閆姓女子為了撫平國小一年級兒子失去寵物的傷痛，利用廢棄路由器與溫水袋自製「水床孵化器」，歷經近20天培育，於日前奇蹟般成功孵化出2隻小鵪鶉，母子倆在臥室親眼見證生命破殼而出的驚喜時刻。
都市快報橙柿互動報導，閆女士表示，今年6月兒子因喜愛小動物，花了8元購買2隻標榜為「山雞」的小鵪鶉，未料8月下旬在戶外遛鳥時，兩隻鵪鶉不慎飛走並遭流浪貓襲擊死傷，讓兒子極為傷心。由於市面上買不到幼鳥，她想起網路流傳路由器發熱能孵蛋的教學，便於8月24日網購10枚受精鵪鶉蛋，展開這場特別的孵化實驗。
她將廢棄路由器底座搭配透明盒，擺上裝有45度溫水的塑膠袋打造水床，放上鵪鶉蛋後蓋上毛巾與鋁箔包裝袋。
9月18日晚間哄孩子入睡時，兒子突然問「有沒有聽到唧唧唧的叫聲」，兩人奔至房間查看，驚喜發現2隻小鵪鶉已破殼而出，她感動直呼「和孩子一起見證了生命的孕育和成長」。
遺憾的是，隨後當地天氣轉冷，新生的鵪鶉不耐寒意，幾天後仍不幸夭折。
她的兒子先前飼養的小鵪鶉飛走後又遭流浪貓襲擊，讓孩子十分難過。因市面上買不到幼鳥，她便依照網路教學，嘗試用路由器和溫水袋自製孵化器。 閆女士把廢棄路由器底座搭配透明盒，再放上裝有45度溫水的塑膠袋做成水床，將鵪鶉蛋置於其上，外層以毛巾和鋁箔包裝袋保溫。 這次實驗最後成功孵出2隻小鵪鶉，母子倆也親眼見證破殼瞬間，過程相當感動；但新生鵪鶉後來因天氣轉冷不耐寒，幾天後仍不幸死亡。
精華 FAQ
她的兒子先前飼養的小鵪鶉飛走後又遭流浪貓襲擊，讓孩子十分難過。因市面上買不到幼鳥，她便依照網路教學，嘗試用路由器和溫水袋自製孵化器。
閆女士把廢棄路由器底座搭配透明盒，再放上裝有45度溫水的塑膠袋做成水床，將鵪鶉蛋置於其上，外層以毛巾和鋁箔包裝袋保溫。
這次實驗最後成功孵出2隻小鵪鶉，母子倆也親眼見證破殼瞬間，過程相當感動；但新生鵪鶉後來因天氣轉冷不耐寒，幾天後仍不幸死亡。
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