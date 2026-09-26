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「梅姨案」被拐鍾彬遭養父拉黑 他坦然「買賣和抱養不同」

中國新聞組／北京26日電
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被拐孩子鍾彬回原生父母家後，被養父拉黑。(取材自九派新聞)
被拐孩子鍾彬回原生父母家後，被養父拉黑。(取材自九派新聞)

遭惡名昭彰人販「梅姨」拐賣的男童鍾彬，認親後回到江西贛州老家，與父親鍾丁酉及弟妹一同務農、直播賣貨，替家裡償還尋親欠下的40多萬元債務。他在辦理戶口遷移時發現自己遭廣東養父拉黑通訊，面對買家養父切斷聯繫，鍾彬坦然直言「買賣和抱養不同」，將不再糾纏並選擇分道揚鑣。

九派新聞報導，鍾彬透露，自己從小對被拐一事毫無記憶，直至認親時養父曾勸他「回去會很辛苦」。日前他將戶口遷回贛州，聯繫養父索要戶口本，未料訊息不讀不回，隨後發現微信遭拉黑、電話亦打不通。

面對外界質疑「養了二十年說走就走」，鍾彬明確強調，若當初是抱養會心存感激，但對方身為買家性質完全不同；返家兩年來，他在家人愛護下融入血濃於水的生活，體重從140斤胖至180斤，感歎自己人生雖像短劇般跌宕，但已在接納身世中收穫「幸福肥」。

如今鍾彬與父親、弟弟妹妹一起務農經營禽業養殖，為家裡償還因尋親欠下的40多萬元債務。

隨著廣州市檢察院於2026年9月對「梅姨」（謝家梅）提起公訴，案件進入審判階段。鍾彬父子在刑事附帶民事訴訟中，僅象徵性主張賠償100元人民幣，即代表當年父親從江西赴廣東尋子的一張火車票錢，明確表示不求高額賠償，唯求法律嚴懲人販。

懶人包／中國最神祕人販「梅姨」 如何從追緝20年走到公訴？

精華 FAQ

  • 他回到江西贛州老家後，和父親、弟妹一起務農，也經營直播賣貨與禽業養殖，收入用來協助家庭償還尋親過程中累積的40多萬元債務。

  • 因為他辦理戶口遷回時，向養父索取戶口本卻遭到不讀不回，之後又發現微信被拉黑、電話打不通，因此認為對方已選擇切斷聯繫，便決定分道揚鑣。

  • 他和父親在刑事附帶民事訴訟中僅象徵性求償100元，代表當年父親赴廣東尋子的火車票錢，重點不是求高額賠償，而是希望法律嚴懲人販。

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