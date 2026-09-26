大材小用？ 28歲碩士動物園當「河馬保母」 日鏟500斤糞便
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「小時候以為動物園的工作是天天和可愛動物貼貼，入職才發現，是天天和半噸糞便打交道。」1997年出生、擁有一所大學動物科學與碩士遺傳育種專業背景的28歲青年胡宇磊，入職武漢動物園擔任非洲區小河馬專職保育員已進入第三年，每天清晨八點即穿上工作服、拿起高壓水槍清掃籠舍排泄物，是否因高學歷產生「大材小用」的質疑引發關注。
綜合九派新聞、大江新聞報導，胡宇磊主要負責兩隻河馬的飼養、籠舍清理、日常觀察與巡園工作，光是清掃河馬糞便的過程每天至少需耗費兩個小時。
他介紹，夏季小河馬一天要吃六捆各30斤的草料、顆粒料、胡蘿蔔，最熱的月份單日需吃下20斤西瓜與香蕉，驚人的食量導致每日排泄量最高可達500斤左右。由於清理大型動物排泄物難免沾染異味，他每天中午在園區洗澡間洗一次澡，下班回家後再洗一次。
報導說，面對外界質疑碩士畢業來動物園「鏟屎」是大材小用的看法，胡宇磊表示專業知識在日常工作中發揮了重要作用。
他說明「其實專業還是用得上的」，運用動物科學與遺傳育種學背景，讓他能透過觀察糞便顏色、數量、是否有異物或寄生蟲，第一時間判斷河馬健康狀況，亦可藉由採食量剩餘情況評估生理狀態；他強調，只要河馬保持健康，自己身上的味道與手上的老繭都不算什麼。
他擔任非洲區小河馬專職保育員，主要負責兩隻河馬的飼養、籠舍清理、日常觀察與巡園工作，每天清晨8點就要開始整理環境。 依報導，他光是清掃河馬糞便就至少要花2個小時；因河馬食量驚人，單日排泄量最高可達500斤左右，清理起來相當費力。 他表示動物科學與遺傳育種專業仍派得上用場，能透過觀察糞便顏色、數量、異物或寄生蟲，及採食剩餘情況，及早判斷河馬健康狀況。
精華 FAQ
他擔任非洲區小河馬專職保育員，主要負責兩隻河馬的飼養、籠舍清理、日常觀察與巡園工作，每天清晨8點就要開始整理環境。
依報導，他光是清掃河馬糞便就至少要花2個小時；因河馬食量驚人，單日排泄量最高可達500斤左右，清理起來相當費力。
他表示動物科學與遺傳育種專業仍派得上用場，能透過觀察糞便顏色、數量、異物或寄生蟲，及採食剩餘情況，及早判斷河馬健康狀況。
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