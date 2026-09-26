老闆畫的大餅成真了 張雪包機帶近200人飛義大利看賽車
「老闆畫的餅好不好吃？」「好吃！」「還要不要吃？」「要！」這段登機前的互動，近日在網路上引發熱議。張雪機車創始人張雪日前兌現承諾，帶領包括員工、研發人員及供應商在內的近200人團隊，包機飛往義大利，現場觀戰WSBK世界超級摩托車錦標賽義大利站，讓過去被視為「畫大餅」的承諾真正成真。
綜合快科技、極目新聞報導，張雪曾在接受採訪時表示，如果車隊成績理想，將包機帶員工前往海外觀賽。如今他履行承諾，9月25日凌晨率隊啟程前往義大利克雷莫納賽道（Cremona Circuit）。此次團隊約200人，其中約170人搭乘包機，其餘約30人自行前往當地集結。全員換上統一隊服，登機前氣氛熱鬧，張雪也與員工拍攝影片，喊出「老闆畫的餅好不好吃」，員工則齊聲回應「好吃」，相關畫面迅速在社群平台流傳。
據報導，此次同行成員不僅包括公司員工，也有研發人員及供應商夥伴，張雪的兒子張擎天也一同隨行。相較一般車隊僅有數十人的隨行後勤團隊，這支近200人的觀賽隊伍規模格外醒目，宛如將國內團隊的大本營直接搬到歐洲賽場。
張雪機車核心研發負責人鄧連松表示，員工平時工作強度大，這次能與團隊一起前往現場，看見自己參與研發的賽車在國際賽道上奔馳，親身感受頂級賽事氛圍，「心情肯定不一樣」，也是對研發及生產一線員工的一種激勵與福利。
此次觀戰的WSBK義大利站於9月25日至27日舉行，是本季第10站賽事。張雪機車車手德比斯（Alvaro Bautista）代表車隊參賽，目前車手積分排名第2，張雪機車則位居製造商積分榜第3。張雪此行除觀賽加油，也將進入維修區，與車手及車隊工程師交流賽車調校。
從一句被網友調侃的「老闆畫餅」，到如今近200人搭機赴義大利觀賽，張雪以實際行動兌現承諾，也讓這場海外觀賽成為團隊共同參與國際賽事的特殊經驗。
他曾表示若車隊成績理想，就包機帶員工出國看賽車，如今真的帶近200人飛往義大利觀戰WSBK，讓原本被笑稱是「畫大餅」的話成真。 團隊約有200人，約170人搭乘包機，其餘約30人自行前往當地，成員包含公司員工、研發人員、供應商夥伴，張雪的兒子張擎天也同行。 除了在克雷莫納賽道為車隊加油，他也會進入維修區，和車手及工程師交流賽車調校，並透過親臨現場提升員工士氣與團隊凝聚力。
精華 FAQ
他曾表示若車隊成績理想，就包機帶員工出國看賽車，如今真的帶近200人飛往義大利觀戰WSBK，讓原本被笑稱是「畫大餅」的話成真。
團隊約有200人，約170人搭乘包機，其餘約30人自行前往當地，成員包含公司員工、研發人員、供應商夥伴，張雪的兒子張擎天也同行。
除了在克雷莫納賽道為車隊加油，他也會進入維修區，和車手及工程師交流賽車調校，並透過親臨現場提升員工士氣與團隊凝聚力。
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