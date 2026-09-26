老闆畫的大餅成真了 張雪包機帶近200人飛義大利看賽車

張雪機車創始人張雪日前兌現承諾，帶領近200名員工包機飛往義大利看賽車。(取材自驅動之家)

「老闆畫的餅好不好吃？」「好吃！」「還要不要吃？」「要！」這段登機前的互動，近日在網路上引發熱議。張雪機車 創始人張雪日前兌現承諾，帶領包括員工、研發人員及供應商在內的近200人團隊，包機飛往義大利 ，現場觀戰WSBK世界超級摩托車錦標賽義大利站，讓過去被視為「畫大餅」的承諾真正成真。

綜合快科技、極目新聞報導，張雪曾在接受採訪時表示，如果車隊成績理想，將包機帶員工前往海外觀賽。如今他履行承諾，9月25日凌晨率隊啟程前往義大利克雷莫納賽道（Cremona Circuit）。此次團隊約200人，其中約170人搭乘包機，其餘約30人自行前往當地集結。全員換上統一隊服，登機前氣氛熱鬧，張雪也與員工拍攝影片，喊出「老闆畫的餅好不好吃」，員工則齊聲回應「好吃」，相關畫面迅速在社群平台流傳。

據報導，此次同行成員不僅包括公司員工，也有研發人員及供應商夥伴，張雪的兒子張擎天也一同隨行。相較一般車隊僅有數十人的隨行後勤團隊，這支近200人的觀賽隊伍規模格外醒目，宛如將國內團隊的大本營直接搬到歐洲賽場。

張雪機車核心研發負責人鄧連松表示，員工平時工作強度大，這次能與團隊一起前往現場，看見自己參與研發的賽車在國際賽道上奔馳，親身感受頂級賽事氛圍，「心情肯定不一樣」，也是對研發及生產一線員工的一種激勵與福利。

此次觀戰的WSBK義大利站於9月25日至27日舉行，是本季第10站賽事。張雪機車車手德比斯（Alvaro Bautista）代表車隊參賽，目前車手積分排名第2，張雪機車則位居製造商積分榜第3。張雪此行除觀賽加油，也將進入維修區，與車手及車隊工程師交流賽車調校。

從一句被網友調侃的「老闆畫餅」，到如今近200人搭機赴義大利觀賽，張雪以實際行動兌現承諾，也讓這場海外觀賽成為團隊共同參與國際賽事的特殊經驗。

張雪機車創始人張雪日前兌現承諾，帶領近200名員工包機飛往義大利看賽車。(視頻截圖)

張雪機車創始人張雪日前兌現承諾，帶領近200名員工包機飛往義大利看賽車。(視頻截圖)