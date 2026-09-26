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國乒男團輸日本 王楚欽自責 粉絲刷2.2萬留言：辛苦了

中國新聞組╱北京26日電
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圖為中國隊選手王楚欽在男團半決賽。（新華社）
圖為中國隊選手王楚欽在男團半決賽。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

國乒男團在名古屋亞運決賽中不敵日本，王楚欽賽後自責並引發球迷大批留言安慰；外界則認為此次失利暴露出陣容深度不足與過度依賴單一主力的問題。

名古屋亞運會24日乒乓球男團決賽中，中國隊苦戰五局不敵東道主日本隊，無緣九連冠，身為世界第一的王楚欽，在第四盤0：3不敵張本智和，成為比賽轉捩點；賽後王楚欽十分自責且主動攬責，「大部分責任在我，打到2比1領先，可能自己這會兒應該能做得更好吧。」

比賽結束後不到12小時，粉絲在王楚欽個人社媒的留言達到約2.2萬條，留言以暖心鼓勵為主，「辛苦了楚欽，你已經做到最好，團體賽不能只靠一個人」、「保護好身體，你是人不是神」、「小超人楚欽超厲害」，也有少數聲音認為世界第一不應輸得這麼乾脆。

新華社分析指出，國乒男團此次失利，暴露出隊伍過度依賴王楚欽、陣容深度不足等短板。出征本屆亞運的隊員中僅王楚欽一人具備亞運經驗，林詩棟與溫瑞博等新人狀態仍有起伏，在面對進步迅速、擁有張本智和與松島輝空兩大穩定得分點的日本隊時衝擊力受限。當全隊勝負完全建立在「王楚欽不能輸」的前提下，容錯率幾乎降至零。

自1974年參賽以來，國乒曾創下亞運男團八連冠傳奇，但競技體育並無常勝將軍。國乒總教練秦志戩在出征前曾表示，隊伍在每個歷史階段都會遇到不同困難，關鍵是要保持積極心態、團結一致。這次衛冕失利為年輕的國乒男隊敲響了警鐘，唯有補齊梯隊短板、做好新老接續，方能在未來的國際大賽中重拾榮光。

精華 FAQ

  • 比賽中中國隊苦戰五局仍以失利收場，王楚欽在第四盤0：3落敗成為轉捩點。整體而言，隊伍對單一主力依賴過重，且新人面對日本穩定得分點時難以形成足夠衝擊。

  • 王楚欽賽後主動攬責，表示大部分責任在自己，認為領先時本應做得更好。不到12小時內，他社媒留言約2.2萬條，多數球迷以辛苦了、保護好身體等話語鼓勵。

  • 新華社指出，國乒男團暴露出過度依賴王楚欽、陣容深度不足等短板。此次出征者多為缺乏大賽經驗的新人，面對進步迅速的日本隊時，整體容錯率被壓得很低。

日本 王楚欽

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