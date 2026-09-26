17歲亞運百米奪金 陳妤頡刷新中國速度：「最佳成人禮」

名古屋亞運女子100米決賽，中國選手陳妤頡以11秒06的成績奪得冠軍並打破亞運會紀錄。 （新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 17歲中國短跑新星陳妤頡在名古屋亞運女子百米決賽跑出11秒06奪金，刷新個人最佳與亞運紀錄，賽後也以「最佳成人禮」形容這面金牌。

名古屋亞運25日女子百米「飛人大戰」決賽中，來自浙江寧波的17歲中國小將陳妤頡，以11秒06的優異成績率先衝線奪冠，不僅刷新個人最好成績與亞運會紀錄，更為中國代表團再添一枚金牌。年底即將滿18歲的陳妤頡賽後欣喜表示：「是我給自己最好的成人禮。」

綜合媒體報導，在本屆亞運會準決賽中，陳妤頡跑出11秒41以小組第二晉級，賽後她曾俏皮回應自己是「放多了」。決賽面對各國名將，她坦言賽前非常緊張，「在訓練場的時候還是腿會抖，這場比賽還是在告訴自己不要搶跑。」雖然已奪得首金，但因隨後還有女子200米及4×100米接力項目，她謹慎地只給自己打了60分。

被網友稱為「小孩姐」與「最強高中生」的陳妤頡，就讀於寧波市效實中學。2023年杭州亞運 時，14歲的她曾擔任寧波站火炬手；2024年在全國田徑冠軍賽百米決賽中，15歲的她擊敗葛曼棋等國手暴紅，此後更陸續刷新亞洲U20與少年紀錄。亞運前夕的全國田徑錦標賽上，她跑出11秒08刷新亞洲U20紀錄拿到亞運門票；在鑽石聯賽200米決賽中，她也跑出22秒84突破自我。

亞洲飛人蘇炳添先前受訪時就專門提到這位浙江短跑新星，盛讚她不到17歲就跑出百米11秒10的亞洲一流水平，發展空間巨大，並表示：「每一代運動員成長的軌跡都不一樣，我們要做的就是，不限制他們的天性，給予足夠的保障和支持。」面對外界稱她為「中國的弗雷澤」，陳妤頡則淡定回應，名字中的「頡」字是媽媽取「鳥往上飛」的意思，「其實每個人都有自己的名字。每個人都只是她自己。」

網友們讚嘆「17歲就打破亞運紀錄真的太強了」、「小孩姐實至名歸，簡直是未來亞洲女飛人」，也有不少評論誇獎她受訪時落落大方、兼具實力與可愛，直呼「中國短跑後繼有人」。

17歲中國小將陳妤頡在名古屋亞運女子百米短跑奪金。(取材自人民日報)