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整個院撤了？AI衝擊 中國多間高校撤銷外語學院 網憂削弱競爭力

中國新聞組／北京26日電
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在AI替代效應下，中國多所高校撤銷外語學院。示意圖。（取材自大皖新聞）
在AI替代效應下，中國多所高校撤銷外語學院。示意圖。（取材自大皖新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

受AI替代、外語人才過剩與招生下滑影響，中國多所高校陸續撤銷或整併外語學院，引發外界對人文教育與國際競爭力的擔憂。

在AI（人工智能）替代效應及人才嚴重過剩等衝擊下，中國多所高校近日紛紛撤銷外語學院，不乏雙一流高校。26日有網民發文稱，其朋友所在的某校外語學院「整個院撤了」，相關話題隨即衝上熱搜第一，不少網民感嘆，曾經備受追捧的外語學科如今迎來潮落時分，憂心此舉將削弱人文素養與中國在國際上的競爭力。

據第一財經報導，近日，桂林信息科技學院發布關於機構調整等事項的通知，撤銷外貿與外語學院、體育與健康學院及素質素養教育中心建制；以現有基礎教研部為依託，統籌納入公共英語、公共體育、通識教育課程等教學職能，組建通識教育學院。

近年來，有多所高校撤銷外語學院建制後將傳統的外語學院更名，或與其他院系專業合併、調整組建成新學院。2025年5月，新余學院將外國語學院與文學傳媒學院合併，組建人文學院。湖南工業大學外國語學院與文學與新聞傳播學院合併為語言文化與傳媒學院。景德鎮陶瓷大學外國語學院先更名文化傳播學院，後與國際學院合併為國際文化傳播學院。另還包括中國科學技術大學、上海財經大學、華東師範大學等「雙一流」高校。

報導分析撤銷原因大致有三。第一個是AI替代效應，實時翻譯設備已覆蓋20種語言，基礎翻譯崗位被大幅壓縮；AI翻譯在專業文獻領域準確率超92%。第二是人才嚴重過剩，全國超75%本科院校曾開設英語專業，2023屆外語類本科畢業生月薪5695元人民幣，低於全國本科平均水平1.9個百分點。第三是招生持續萎縮，外語專業從「高考熱門分高」變為「無人報考」，部分院校外語專業已連續多年招不到新生。

26日，有網民發文稱，「一個老朋友跟我說她學校的外語學院整個院撤了，老師分散到其他學院去，相關專業全沒了，說是招生本來就不好，AI蓬勃後更是招不到人。好意外，好突然，泱泱大系啊。有一種兔死狐悲的感覺。」讓外語學院撤銷話題再度引發熱議。

多數網民認為這是時代必然，也有不少網民認為這是「實用主義」對人文教育的擠壓，表示惋惜和擔憂。有網民稱，「整院撤銷」未得到證實，但多所高校撤銷外語學院是事實，調整方式則多是「撤銷外語學院建制」，或更名為國際文化傳播學院等，公共外語課程仍然保留，並非徹底砍掉外語教學。

精華 FAQ

  • 網傳「整個院撤了」的說法未必完全屬實，但多所高校確實在調整外語學院建制，常見做法是併入其他學院、改名或轉為通識教育單位，公共外語課仍多數保留。

  • 主要有3點：AI翻譯快速普及，壓縮基礎翻譯需求；外語專業人才供過於求，就業與薪資吸引力下降；再加上招生持續萎縮，部分院校已多年招不到新生。

  • 不少網民認為，外語學科不只是職業技能，也關乎跨文化理解、人文素養與國際交流能力。若過度以實用導向取代，可能削弱高校的通識教育與長期競爭力。

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