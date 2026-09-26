「最好看的老師」…顏值高又有才 湖南女副教授開學即暴紅

湖南第一師範學院副教授黃藍紫意外走紅。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南第一師範學院副教授黃藍紫因學生上傳課堂影像而暴紅，她以感恩態度看待關注，並強調真正價值在於教學、陪伴與整個教師群體的努力。

湖南第一師範學院副教授黃藍紫因高顏值與細心溫柔的教學風格，被學生將課堂照片及影片上傳網路後意外走紅，引發廣大關注。黃藍紫強調自己是「被動走紅」，平時並未經營個人社群媒體 帳號。面對突如其來的熱度，她表示感恩之餘始終保持清醒，希望公眾能將目光從她個人延伸至默默耕耘的教師群體努力上。

瀟湘晨報報導，開學季期間，黃藍紫在網路上的討論度急升，不少網友讚賞她是「超高顏值與學識兼備的女神」，紛紛留言表示「遇見最好看的老師，而且課講得真的很好很溫柔」、「顏值高還特別有才」。更有她曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。校內學生也表示，黃老師的課同學們都會搶著坐第一排，上課時大家都很認真聽講。

面對網路熱議，黃藍紫回憶得知自己走紅的當晚，她正在辦公室寫材料，還與朋友打趣說「黃藍紫老師正埋頭加班，沒時間去看自己在抖音 上是什麼樣子」。她坦言：「對於被關注這件事，首先是感恩，這份關注不是光環，而是背後所承載著教師的使命與擔當；教師真正的功夫更多的是在鏡頭之外，在長期的閱讀積累、認真備課，以及對學生的理解與陪伴裡。」

31歲的黃藍紫為湖南長沙人，擁有北京師範大學教師教育研究院博士後背景，現任湖南第一師範學院教育學院副教授、院長助理。

黃藍紫感性表示，自己從教以來最具獲得感的時刻，是看到學生成長為優秀的教師；她有一名學生畢業後回到湖南郴州鄉村學校任教，並告訴她希望能幫助家鄉孩子接受更好教育，這讓她深刻體會到「課堂上看似無聲的影響，已經在更遠的地方有了迴響」。她強調，自己只是比較幸運恰好被看見，大家在她身上感受到的，其實是湖南第一師範學院整個教師群體對學生與師範教育共同的堅守。

湖南第一師範學院副教授黃藍紫意外走紅。(取材自瀟湘晨報)

湖南第一師範學院副教授黃藍紫意外走紅。(取材自瀟湘晨報)