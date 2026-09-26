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「咬牙切齒很難看」…曾因高考誓師演講遭網暴 符文迪保研人大

中國新聞組╱北京26日電
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曾在2023年因「高考百日誓師」熱血演講遭網路暴力的女孩符文迪。(視頻截圖)
曾在2023年因「高考百日誓師」熱血演講遭網路暴力的女孩符文迪。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

曾因高考百日誓師熱血演講遭網暴的符文迪，靠著持續努力考入人大，近日又成功保研至中國人民大學新聞學院，並坦然面對當年傷疤與祝福。

曾在2023年因「高考百日誓師」熱血演講遭網路暴力的女孩符文迪，24日在社群平台曬出保研上岸截圖，她已成功保研至中國人民大學新聞學院新聞傳播學專業。從當年備受輿論攻擊到如今憑藉實力圓夢頂尖學府研究所，符文迪用亮眼成績打破質疑，不少網友為之感動並獻上祝福。

極目新聞報導，2023年全網熱傳一段「高考百日誓師演講」短影片，當時湖南桑植一中高三學生符文迪代表發言，「沒有人是生來的弱者，沒有人是命定的草芥」、「凌晨6點多的校園真的很黑，但600多分的成績真的很耀眼」，演講中發表了許多熱血口號。

但影片上傳後，引來大量網民諷刺挖苦，「你咬牙切齒的樣子真的很難看」、「為什麼覺得她有點變態」，對女生的表情、儀態冷嘲熱諷，甚至上升到對她精神與人格層面的惡意攻擊，面對巨大輿論壓力，她沉心學習，最終以645分的高分考入中國人民大學。

如今成功保研新聞專業，符文迪談及當年的網路暴力，她坦然表示：「經歷網路暴力，相當於我的一個傷疤，其實我不會主動提。但是很多同學都知道，看到我了，認出我了，我說對對，我就是那個。」她不再避諱過去，選擇直面這段經歷。

回顧當年的誓師大會，符文迪的高中班主任田老師回憶，當時連自己都覺得熱血澎湃，激勵效果非常大。這篇演講稿由符文迪親自撰寫，她曾坦言，當地經濟相對偏後，但只要努力天資不輸他人，「我在演講中想傳達這樣一個觀點，因為我們太需要自信了。」

面對網路暴風雨，符文迪一家當時曾想發聲，但最終選擇沉默。符文迪的媽媽直言，網路上的欺負讓她手足無措，只能開解安慰女兒。符文迪則感性表示，有家人的支持就夠了。

精華 FAQ

  • 她在2023年高考百日誓師演講中，以熱血口號激勵同學，影片流傳後卻被部分網民嘲諷表情與儀態，進一步演變成對人格與精神層面的惡意攻擊。

  • 她先以645分考入中國人民大學，之後又成功保研至中國人民大學新聞學院新聞傳播學專業，從曾被質疑的高中生一路走進頂尖學府研究所。

  • 符文迪表示這段經歷像傷疤，但她不再迴避，選擇直面；母親則坦言當時被欺負得手足無措，只能安慰女兒，所幸一家人互相支持撐過去。

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