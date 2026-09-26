重慶4歲童到奶奶朋友家玩 從17樓窗墜下致殘 友過失判賠38萬

重慶一名4歲男童從17樓窗戶墜下，重傷致殘；示意圖。（取材自紅星新聞）

重慶4歲男童小王（化姓，以下同）到奶奶的朋友李某家中玩耍，男童在李某到臥室換衣服時，不幸從17樓窗戶墜下，重傷致殘。男童父母不滿李某未盡到看顧男童責任，向法院提告求償63萬餘元(人民幣，下同，約9.39萬美元)。法院一審判決，認定李某存在重大過失，判其擔責6成，賠償約38萬元(約5.66萬美元)。

根據紅星新聞報導，男童在父母離婚後，隨父親王某與奶奶趙某生活，李某為爸爸、奶奶的朋友。2025年6月時，李某受邀到趙某家中吃晚飯。李某向警方陳述，男童提出要跟她去買玩具，趙某未有效阻止。李某隨後帶孩子買完玩具一同返家，當時叮囑男童在客廳玩，她進臥室換衣服。數分鐘後她走出房間，就不見孩子蹤影，隨即聽見樓下呼喊，發現家中未裝防盜網、因下雨留縫的窗戶被打開，窗邊擺著凳子。她趕緊下樓，就看到小孩口鼻帶血躺在花台，民眾撥打120及110報警。

男童住院68天，經鑑定其截癱肌力4級以下屬七級傷殘，兩椎體以上壓迫性骨折屬九級傷殘，左側肱骨骨折累及骨骺屬十級傷殘，為大部分護理依賴，後續須配戴「下肢矯正器」，並長期復健。

法院認為，男童事發時為無民事行為能力人，完全不具備危險辨識及自我保護能力。李某在趙某默許下帶男童到住處玩耍，雙方即形成事實上的「無償臨時照看」關係，李某負有保障男童在其管控空間內人身安全的義務。李某身為房屋權利人，對高層房屋安全隱患應有明確認知，卻在換衣時將幼童單獨留在客廳，未盡相應的高度注意義務，存在重大過失，且與男童墜樓受傷具因果關係，應負主要責任。

據報導，法院指出，男童奶奶明知小孩為無民事行為能力人，仍放任李某代為照看，未告知注意事項，在李某善意帶走小王後也未有效阻止，履行監護義務存在過錯，應承擔一定責任。法院核算小王損失共計62.88萬元，酌定由李某承擔6成責任。