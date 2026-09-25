國乒國羽在亞運都輸 網：同一天最不鬧心的男團竟是國足

9月24日，中國國乒、國羽在亞運會失利，反而是男足在重慶國際足球邀請賽大勝馬爾地夫，讓運動迷跌破眼鏡。(取材自觀察者網)

9月24日晚，中國三支男子國家隊在不同賽場迎來比賽，結果卻出現意外反差：被看好的國乒和國羽先後失利，無緣亞運會冠軍，反而是中國男足靠著王子銘上演帽子戲法，在重慶國際足球邀請賽以3比0擊敗馬爾地夫。有網友感慨：「今晚的男子團體體育項目，最不鬧心的竟然是國足。」

綜合觀察者網、揚子晚報報導，24日當晚稍早的名古屋亞運會乒乓球男團決賽，中國隊由王楚欽 、溫瑞博、林詩棟出戰，最終以2比3不敵日本隊，無緣九連冠。中國男團從1994年廣島亞運會開始，曾連續八屆奪得該項目冠軍，這次卻止步於決賽。

其中第四盤，王楚欽以0比3不敵張本智和。王楚欽賽後表示，自己第一場戰勝松島輝空的表現值得肯定，但第四場輸給張本智和，「應該做得更好，但是沒有做到」，並認為自己「可能是能力還有差距」。他表示，結果「肯定不盡人意」，自己也有做得不好的地方，但比賽尚未結束，仍要收拾心情面對接下來的賽事。

同一天的羽毛球男團決賽，中國隊也遭遇逆轉。中國男隊一度以總比分2比0領先，卻連丟三盤，最終以2比3不敵印尼，無緣亞運男團三連冠。

國乒、國羽接連敗戰，讓球迷看傻了眼，但讓大家更跌破眼鏡的是，中國男足竟是當天「最不鬧心的」。

重慶國際足球邀請賽首場比賽，中國男足迎戰馬爾地夫，中國隊上半場雖然占據主動，但始終未能創造出絕對機會；下半場主教練邵佳一更換大部分場上球員並進行調整，場面很快出現變化。王子銘隨後連進三球上演帽子戲法，三次助攻分別來自替補出場的王上源、陳蒲和王庚睿，中國隊最終以3比0拿下比賽。

同一天，國乒、國羽先後錯失亞運冠軍，國足則以3比0贏得熱身賽開門紅。三支隊伍不同的比賽結果，也讓這個體育之夜呈現出意外的反差。