婚檢查出愛滋病 中國醫師不用保密了 重慶立法畫出新界線

重慶市人大常委會近日通過「重慶市愛滋病防治條例」，明定愛滋病患者若未及時將感染事實告知伴侶，醫師可告知。示意圖。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

婚檢發現一方感染愛滋病，另一方卻不知情，醫師能不能說？重慶市六屆人大常委會近日表決通過「重慶市愛滋病防治條例」，透過地方立法畫出新的界線：愛滋病病毒感染者若未及時將感染事實告知配偶、性伴侶或申請結婚登記的另一方，醫療衛生機構可根據流行病學調查情況進行告知，並提供醫學指導。

中國新聞周刊報導，婚檢結果涉及個人隱私，但當檢查發現一方感染愛滋病或梅毒時，醫師往往面臨難以取捨的情況。有醫師在網上分享經歷：婚檢時女方查出愛滋病，要求對未婚夫保密，醫師照做了，結果男方婚後被感染，鬧到衛健部門，醫師被停職；另一次醫師主動把結果告知男方，女方轉頭就以侵犯隱私權投訴，醫師又被停職。

蘇州大學王健法學院婚檢課題組成員姜鈺卓表示，面對這樣兩難的情況，實務上很多醫師最後只能採取委婉方式提醒，例如打電話告訴另一方「注意身體」或「加強健康防護」，希望對方自行察覺。

中國人民大學法學院教授石佳友表示，現行法律已要求愛滋病感染者告知配偶或性伴侶，但過去並未明確賦予婚檢機構或醫師在患者拒絕告知時代為通知的職責，導致醫療人員可能陷入「告知可能違反隱私、不告知又擔心他人受到傷害」的困境。

而重慶這次立法，就是在這兩難中間畫出了一條線。

重慶並非最早推行相關機制的地方政府。2007年，雲南率先透過地方性法規明確規定，在感染者拒絕告知的情況下，醫療衛生機構可代為告知；2021年修訂後進一步明確相關規定。廣西則將代為告知的權限交由疾控機構，並規定感染者知悉結果後一個月內完成告知。

石佳友認為，在涉及他人健康甚至生命安全的情況下，隱私權並非絕對不能限制，但如何限制仍需有明確法律依據。他認為，由依法負責傳染病監測及流行病學調查的疾控機構承擔告知責任，具有較強的合法性與專業性。

他同時建議進一步強化感染者自身的告知義務及法律責任，並推動全國性法規修訂，在保障感染者隱私的同時，明確配偶或性伴侶的知情權與健康保障。石佳友認為，現階段可優先推動「愛滋病防治條例」修訂，以完善相關制度。