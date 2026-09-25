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全球首場「人機肉搏」 中國機器人一腳踹飛美硬漢網紅

中國新聞組／北京25日電
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舊金山近日上演一場特殊的「人機對決」。美國硬漢網紅弗蘭基（Frankie LaPenna）穿著全套防護裝備，走進鐵籠，與來自深圳的全尺寸人形機器人正面交手。這場被稱為「全球首場真人vs終結者」的肉搏賽，影片在網路上迅速引發關注，只見機器人一記橫掃，將弗蘭基踹得騰空飛起、重重撞上鐵網，網友直呼「人類尊嚴蕩然無存了」。

自媒體「英國報姐」報導，這場比賽由舊金山科技初創公司REK策畫，該公司原本是想讓雙足人形機器人在鐵籠內進行對戰，由場外操作員戴上VR眼鏡及動捕設備遠程操控。不過，兩個月前，美國網紅弗蘭基主動找上REK，希望讓自己進籠挑戰機器人。

弗蘭基出生於1997年，平時熱衷極限運動、健身及搏擊。他在疫情期間以便攜式綠幕製作「居家辦公」影片走紅，累積大量粉絲。

網紅弗蘭基。（取材自「英國報姐」公眾號）
網紅弗蘭基。（取材自「英國報姐」公眾號）

當晚比賽共安排三個關卡。第一關是對戰宇樹科技的Unitree G1，身高1.27公尺、重約35公斤。這場比賽主要是為了讓弗蘭基適應與金屬機體近距離交手的感覺，在體格優勢下，弗蘭基輕鬆取勝。

第二關的對手則換成深圳眾擎機器人的全尺寸人形機器人T800，這台機器人身高約1.73公尺，重量75至85公斤。比賽開始後，弗蘭基先利用人類的靈活性閃避，抓住機器人調整重心的時機連續出拳。機器人頭部受到攻擊後向後仰，連續退了幾步，現場隨即響起歡呼聲。

但機器人在取得平衡後迅速做出反擊，操作員發出指令後，T800抬腿發動橫掃，直接擊中弗蘭基腰腹，讓他整個人瞬間離地，重重撞上鐵網。弗蘭基事後表示，「挨上那一下的感覺簡直糟透了」，他形容，那一腳像是被高速揮動的金屬棒球棒狠狠擊中，「甚至比棒球棒硬得多」。

深圳眾擎機器人出品的全尺寸量產人形機甲T800。（取材自「英國報姐」公眾號）
深圳眾擎機器人出品的全尺寸量產人形機甲T800。（取材自「英國報姐」公眾號）

弗蘭基挨了一記掃腿，重重摔在地上。（取材自「英國報姐」公眾號）
弗蘭基挨了一記掃腿，重重摔在地上。（取材自「英國報姐」公眾號）

第二場比賽的影片結束在弗蘭基重新站起，主辦方表示，在激烈交手後，機器人失去平衡並撞向鐵籠鋼管，造成機械故障，頸部連桿折斷，因此最終判定人類選手獲勝。

據傳當晚還有第三場對決，由更大型、經過額外改裝的重裝版本機器人出場，但相關影片尚未發布。

這場人機對決影片發布後，在短短幾天內累積數千萬次播放，REK也收到大量來自美國及世界各地的挑戰訊息。REK老闆表示，面對外界熱烈反應，公司已考慮開始籌備第二屆人機對戰。

精華 FAQ

  • 比賽由舊金山科技初創公司REK策畫，原本規劃讓雙足人形機器人在鐵籠內互打，後來美國網紅弗蘭基主動聯繫，要求親自進籠挑戰機器人。

  • 他先靠靈活性閃避並連續出拳，一度讓T800後退，但機器人恢復平衡後，在操作員指令下抬腿橫掃，直接擊中腰腹，將他整個人踢離地面。

  • 雖然弗蘭基遭重擊，但主辦方稱機器人因失衡撞壞鐵籠、頸部連桿折斷而故障，最終判定人類獲勝；影片爆紅後，REK也收到大量挑戰邀請。

疫情 舊金山 人形機器人

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