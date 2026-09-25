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中國6歲女童連破魔方世界紀錄 網驚：簡直像外星人

中國新聞組／北京25日電
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6歲中國女童三天內兩次打破魔方世界紀錄。（取材自極目新聞）
6歲中國女童三天內兩次打破魔方世界紀錄。（取材自極目新聞）

「不可思議」、「這簡直像外星人！」中國6歲女童連允之三天內兩度打破三階魔方女子平均成績世界紀錄，引發外國網友關注，不少人看到她的成績後直呼「太瘋狂了」。

綜合環球網、央視等媒體報導，近日，在兩場世界魔方協會（WCA）認證賽事上（WCA武漢丹秋魔方賽和WCA廣州三速雙輪角逐賽IV），連允之先後以平均4.52秒、4.27秒的成績，三天兩次刷新三階魔方女子平均成績世界紀錄，成為世界上唯一一名平均成績4.5秒以內的女子選手。

▲ 影片來源：YouTube＠bbcnewschinese（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據了解，連允之4歲時第一次接觸魔方，當時只是把魔方當成普通玩具。母親林洋西曾為她安排舞蹈、樂器等多項興趣班，魔方也是其中之一。但隨著接觸時間增加，林洋西逐漸發現，魔方對培養孩子的綜合能力有幫助，於是逐步將訓練重心轉向這項運動。

魔方涵蓋了算術、幾何、邏輯等學科知識，還需要手部、眼睛等多個部位協調配合，過程中需要高度集中注意力。連允之的成績來自長期訓練，隨著她不斷取得成績並獲得肯定，對魔方的興趣也日漸增加，願意投入更多時間練習，在訓練過程中克服困難。

目前，6歲的連允之已掌握1300多條魔方還原公式，網友也期待她未來的表現。

連允之獲得的獎牌。 （取材自紅星新聞）
連允之獲得的獎牌。 （取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 她在三天內兩度刷新三階魔方女子平均成績世界紀錄，先後以4.52秒與4.27秒完成，並成為平均成績4.5秒以內的唯一女子選手。

  • 這兩項紀錄分別出現在WCA武漢丹秋魔方賽與WCA廣州三速雙輪角逐賽IV，都是世界魔方協會認證賽事，因此成績具官方認可。

  • 她4歲開始接觸魔方，長期訓練累積實力，並已掌握1300多條還原公式；在專注練習與興趣提升下，逐步形成穩定且驚人的競技能力。

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