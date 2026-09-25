曾38天賺9300萬 「滬首位勞斯萊斯車主」所創辦平台破產

「上海首位勞斯萊斯車主」陳榮創立的核心投資平台進入破產程序。（取材自成都商報）

「上海第一輛勞斯萊斯擁有者」創辦的投資平台破產 了。據紅星資本局消息，上海上市公司ST中路23日公告，上海市浦東新區人民法院已裁定受理上海和荻投資中心（有限合夥）對控股股東上海中路（集團）有限公司（下稱「中路集團」）提出的破產清算申請，而中路集團及實際控制人陳榮曾是上海商界知名人物，曾在38天內賺進9300萬元（人民幣，下同，約291萬美元）。

綜合成都商報、揚子晚報報導，陳榮早年出身農民家庭，曾當過工人。1990年代初他進入證券市場，完成第一次資本積累。1994年7月股市下跌時，陳榮抄底投入資金，38天內成功將120萬美元的投資變成1200萬美元，按當時匯率計算，盈利約人民幣9300多萬元。一戰成名的他很快地買了一輛勞斯萊斯，當時還被媒體稱為「上海第一輛勞斯萊斯的擁有者」。

1998年，陳榮成立中路集團，註冊資本3億元，以投資平台為基礎，先後布局金融投資、資產管理、生物醫藥、證券投資、信息產業及設備製造等領域。

中路集團最受市場矚目的投資之一，是入主ST中路前身PT永久。2001年至2003年間，中路集團通過一系列運作成為公司控制方。2008年，在迪士尼落戶等概念帶動下，相關股票一個月漲幅超過200%，中路集團持股市值一度增至16億元，而最初投資成本約1000萬元，陳榮也因此被市場稱為「最牛董事長」。

但此後中路集團逐步陷入債務危機。2020年10月，其持有的ST中路股份開始遭司法凍結；同年11月，上市公司披露，中路集團及陳榮存在債務違約，已到期未兌付有息負債約8.32億元，中路集團所有銀行帳戶也被凍結。

2021年至2023年，浦東新區法院、上海金融法院、黃浦區人民法院等先後對中路集團持有的上市公司股份進行司法拍賣，其持股比由2021年初的38.88%降至2023年末的7.83%。截至2025年11月，中路集團累計被輪候凍結股份達8.84億股。

截至2026年9月，中路集團持有ST中路的股份比率進一步降至6.79%，且司法強制執行仍可能導致其繼續被動減持。ST中路已提示，相關減持可能「導致實際控制權發生變更」。

如今，申請人上海和荻以中路集團無法清償到期債務、明顯缺乏清償能力為由，向上海市浦東新區人民法院申請對中路集團進行破產清算。