我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

曾38天賺9300萬 「滬首位勞斯萊斯車主」所創辦平台破產

中國新聞組／上海25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「上海首位勞斯萊斯車主」陳榮創立的核心投資平台進入破產程序。（取材自成都商報）
「上海首位勞斯萊斯車主」陳榮創立的核心投資平台進入破產程序。（取材自成都商報）

「上海第一輛勞斯萊斯擁有者」創辦的投資平台破產了。據紅星資本局消息，上海上市公司ST中路23日公告，上海市浦東新區人民法院已裁定受理上海和荻投資中心（有限合夥）對控股股東上海中路（集團）有限公司（下稱「中路集團」）提出的破產清算申請，而中路集團及實際控制人陳榮曾是上海商界知名人物，曾在38天內賺進9300萬元（人民幣，下同，約291萬美元）。

綜合成都商報、揚子晚報報導，陳榮早年出身農民家庭，曾當過工人。1990年代初他進入證券市場，完成第一次資本積累。1994年7月股市下跌時，陳榮抄底投入資金，38天內成功將120萬美元的投資變成1200萬美元，按當時匯率計算，盈利約人民幣9300多萬元。一戰成名的他很快地買了一輛勞斯萊斯，當時還被媒體稱為「上海第一輛勞斯萊斯的擁有者」。

1998年，陳榮成立中路集團，註冊資本3億元，以投資平台為基礎，先後布局金融投資、資產管理、生物醫藥、證券投資、信息產業及設備製造等領域。

中路集團最受市場矚目的投資之一，是入主ST中路前身PT永久。2001年至2003年間，中路集團通過一系列運作成為公司控制方。2008年，在迪士尼落戶等概念帶動下，相關股票一個月漲幅超過200%，中路集團持股市值一度增至16億元，而最初投資成本約1000萬元，陳榮也因此被市場稱為「最牛董事長」。

但此後中路集團逐步陷入債務危機。2020年10月，其持有的ST中路股份開始遭司法凍結；同年11月，上市公司披露，中路集團及陳榮存在債務違約，已到期未兌付有息負債約8.32億元，中路集團所有銀行帳戶也被凍結。

2021年至2023年，浦東新區法院、上海金融法院、黃浦區人民法院等先後對中路集團持有的上市公司股份進行司法拍賣，其持股比由2021年初的38.88%降至2023年末的7.83%。截至2025年11月，中路集團累計被輪候凍結股份達8.84億股。

截至2026年9月，中路集團持有ST中路的股份比率進一步降至6.79%，且司法強制執行仍可能導致其繼續被動減持。ST中路已提示，相關減持可能「導致實際控制權發生變更」。

如今，申請人上海和荻以中路集團無法清償到期債務、明顯缺乏清償能力為由，向上海市浦東新區人民法院申請對中路集團進行破產清算。

精華 FAQ

  • 破產主體是上海中路（集團）有限公司。上海市浦東新區人民法院已裁定受理上海和荻投資中心對其提出的破產清算申請，理由是其已無法清償到期債務，且明顯缺乏清償能力。

  • 陳榮早年從農民與工人出身，1994年趁股市下跌抄底投資，38天內把120萬美元變成1200萬美元，按當時匯率獲利約9300多萬元，因此迅速成名。

  • 中路集團在擴張後逐步陷入債務危機，2020年起出現違約與帳戶凍結，持股也被多次司法拍賣，持股比已降至6.79%。公司並警告，後續強制執行可能導致實際控制權變更。

破產

上一則

下機需攙扶、手緊抓彭麗媛不放？ 習近平健康又惹猜測

下一則

「本門課有巧克力屬性」 北理工女教授以狗喻男翻車？

延伸閱讀

懶人包／股神巴菲特告別波克夏 61年金錢遊戲如何成為贏家？

懶人包／股神巴菲特告別波克夏 61年金錢遊戲如何成為贏家？
彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業
32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠

32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠
債務沉重 168年邦德舒酒莊聲請破產保護

債務沉重 168年邦德舒酒莊聲請破產保護

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物