上海書展42萬人尋寶 書迷：比網購充實

上海書展日前舉行，一周超過42.2萬人次湧入上海展覽中心、上海書城這個閱讀「大派對」現場。當各界都在感慨出版業蕭條，為何上海書展仍舊人山人海？有讀者坦言，線上購買雖便捷，卻替代不了閱讀實體且珍稀的「大部頭」書籍；也有年輕母親帶著孩子到書展，直稱「暑假收尾的經典儀式感」。

一對結伴逛展的90後上班族，手裡各抱著兩三本新書，慢慢在人群中挪動。「沒想到周末有這麼多人，但是和大家擠著一起買書還是挺快樂的。」其中一名上班族表示，線上買書始終少了一點氛圍，「我們也沒什麼明確的購書單，就是到處翻翻看看，有意思的是還能買到自己平時不太會關注的書。」

年年逛書展的高中生倪同學指出，網購圖書雖然方便，但平時一般都是因為自己有需求，才會去檢索購買，無法像在書展這樣，看到眾多書籍擺在面前供自己挑選。他在最喜歡的作家東野圭吾作品的展台前表示，「在看過的許多偵探小說的作者裡，東野圭吾的文字是最能吸引住我的。尤其是對故事的描寫很細膩，每年書展，我都會帶一兩本他的小說回去，給自己留一點期待，明年再來」。

專注研讀敦煌學典籍的汪同學，不到14歲，已是連續多年赴展的書展常客。在上海書展，他能在世紀出版主題館展區，翻閱「敦煌學大辭典」、「法國國家圖書館藏敦煌文獻」這些「大部頭」。汪同學說，只有在上海書展才能自由翻看這些書。

上海書展一周，全中國21家出版集團、約380家出版機構攜18萬種圖書參展，上海展覽中心、上海書城雙主場接待讀者超42.2萬人次，年增10.5%，外省市來滬讀者占比43%，39歲及以下讀者占93%。

上海書展主辦方表示，據大數據監測及綜合測算顯示，今年書展雙主場活動參與人群還帶動餐飲、零售、住宿、交通及其他服務（含票務）消費約人民幣2.5億元，票根經濟與文旅會展融合效應持續釋放。

作為上海書展主會場之一，上海展覽中心本身就是一座極具美感的歷史建築。這座由原中蘇友好大廈傳承而來的經典地標，典雅莊重，深受上海市民喜愛。