剛過93歲 「繁花」爺叔游本昌病逝 最後一句話「我很舒服」

王家衛電視劇《繁花》裡的「爺叔」飾演者游本昌去世，享壽93歲。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 中國國家話劇院表演藝術家游本昌於北京病逝，享壽93歲；他憑《繁花》「爺叔」再度走紅，生前最後一句話是「我很舒服」，引發演藝圈與網友深切悼念。

中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌，因病24日在北京離世，離世前八天剛度過93歲生日。其女兒游思涵透露，父親在睡夢中安詳離開，沒有任何疼痛與遺憾，生前最後一句話是「我很舒服」。游本昌一生致力於戲劇與影視表演，憑藉電視劇「繁花 」中的「爺叔」角色風靡廣大觀眾，消息一出隨即引發社會各界無限哀思。

綜合媒體報導，游本昌離世後，眾多演藝圈人士與網友紛紛發文悼念。曾與他在「繁花」中合作、並視游本昌為人生導師的演員胡歌 發文哀悼，表示「爺叔護佑阿寶走過風雨江湖，現實中，游老師以一生踐行演員的本分，那些光影裡的相逢將永遠留在心底」；「繁花」官方帳號也發布紀念影片寫下「謝幕不散場，爺叔再會」。廣大網友紛紛留言送別這位老藝術家「走得踏實舒坦，一路走好」。

游本昌1956年畢業於上海戲劇學院後進入中央實驗話劇院。入行初期他長期飾演無名小角色，甚至部分角色連台詞都沒有，但他始終堅守「沒有小角色，只有小演員」的信條，默默耕耘近30年。直到1985年，他主演電視劇「濟公」，將濟公慈悲灑脫的形象刻畫得入木三分，紅遍大江南北，他也憑此劇斬獲第四屆中國電視金鷹獎最佳男主角。

游本昌私底下情深意重且心懷虔誠，1990年代妻子確診癌症末期時，他毅然推掉所有工作悉心照料至妻子離世，後於76歲高齡正式出家，法名「定暢」。到了耄耋之年，87歲的他接演王家衛執導的電視劇「繁花」，拍攝期間每天工作近10小時，憑藉細膩嚴謹的演技完美演繹運籌帷幄的「爺叔」，再度引爆口碑，並於2024年榮獲中國電視金鷹獎終身成就獎。

晚年的游本昌依然積極探索藝術新形式，不僅嘗試擁抱現代科技授權製作「AI數字分身」，希望將濟公濟世助人的精神傳遞給新一代年輕人，也在生前最後一條社交媒體貼文中感性寫道：「我是個普普通通的演員，也是個稀裡糊塗的丈夫、父親。幸有一場大病讓我重生，我們終於充分溝通了，也充分諒解了，這種感覺特幸福！」為其長達70餘載的光影人生畫下圓滿句點。

游本昌19歲時的顏值相當高，年輕時的照片與男演員胡歌神似。(取材自微博)

胡歌視游本昌為人生導師。(取材自微博)

「繁花」拍攝期間，游本昌每天工作近10小時，為每場戲都準備了幾套方案，展現出嚴謹專業的表演態度，成功讓運籌帷幄的「爺叔」走進了觀眾的心。(取自繁花劇照)