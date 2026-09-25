直落三橫掃東道主日本隊 國乒女團亞運六連冠

愛知·名古屋亞運會乒乓球女團決賽中，衛冕冠軍中國隊由孫穎莎、王曼昱和蒯曼出戰，以大比分3:0力克東道主日本隊，實現亞運會該項目六連冠。圖為孫穎莎在比賽中。(中新社)

9月24日舉行的亞運會乒乓球女子團體決賽中，中國國家隊展現強大統治力，直落三盤3：0橫掃東道主日本 隊成功衛冕，豪奪亞運會乒乓球女團六連冠。

本場決賽由孫穎莎 、王曼昱和蒯曼代表中國隊出戰。第一盤頭陣由孫穎莎迎戰26歲的日本選手早田希娜，孫穎莎終場以3：1獲勝，將兩人對戰紀錄推進至20連勝。賽事解說員侯英超 點評稱：「孫穎莎就像站在山頂上。早田希娜盡力了，但沒有效果。」比賽過程中，早田希娜甚至一度因救球失敗而絕望倒地，露出無奈表情，甚至出現發球失誤，顯得信心不足。

第二盤對決過程極為膠著，王曼昱與日本新星張本美和苦戰五局，最終在決勝局以12：10險勝，幫助中國隊再拿一分。第三盤則由小將蒯曼登場，她以11：6、11：5、11：7直落三局輕鬆擊敗日本名將伊藤美誠，為中國隊鎖定最後勝局。

回顧比賽細節，孫穎莎首盤前兩局分別以11：4、11：6輕鬆拿下，雖然第三局遭早田希娜以11：8扳回一城，但第四局迅速調整狀態，以11：7順利關門。王曼昱則是在局數一一度落後的情況下展現韌性，將比賽拖入決勝局獲勝，連同蒯曼的穩健發揮，三人攜手締造了亞運女團六連冠的輝煌紀錄。

愛知·名古屋亞運會乒乓球女團決賽中，衛冕冠軍中國隊由孫穎莎、王曼昱和蒯曼出戰，以大比分3:0力克東道主日本隊，實現亞運會該項目六連冠。圖為王曼昱在比賽中。(中新社)