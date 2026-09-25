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國乒男團陣容霸氣不再？網喊：找回樊振東

中國新聞組／北京25日電
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2026年名古屋亞運會男團決賽，中國隊2：3不敵日本。(取材自微博)
2026年名古屋亞運會男團決賽，中國隊2：3不敵日本。(取材自微博)

2026年名古屋亞運會男團決賽，中國隊2：3不敵日本，36年來首次丟冠，媒體和輿論檢討原因，大都認為主要問題出在本次男乒是一支「一『老』帶四新」的隊伍，即26歲的王楚欽這一「老」帶著四名首次踏上亞運賽場的新人，沒有往屆的霸氣。而這次失利也把前國手樊振東推上熱搜，全網集體懷念樊振東，認為男乒敗陣就是因為樊振東缺席。

據體壇周報分析，中國男乒內部的困難在於，此次征戰亞運會的五名選手，除了王楚欽一人擁有亞運會經驗外，林詩棟、向鵬、溫瑞博、黃友政都是第一次踏上亞運賽場，相較於上屆馬龍、樊振東、王楚欽為主力的硬核陣容，這一次26歲的王楚欽一「老」帶四新的年輕團隊，看起來的確沒有往屆的霸氣。

外部的困難在於，現在的世界男子乒壇早已不是一家獨大的局面，即便亞運賽場沒有瑞典、德國這樣的歐洲勁旅，日本、南韓也同樣不容小覷，特別是東道主日本隊，隊內張本智和松島輝空兩名主力近來狀態不錯，賽前也揚言要拿到這枚男團金牌。

客觀條件上，中國隊確實是比不上天時地利人和的東道主，相較於中國隊住在30公里外的郵輪上，日本隊則住在距離體育館步行可達的酒店裡，雙方在賽場外的條件並不對等。

而此次失利也讓全網想起樊振東。網易報導指出，復盤整場五盤大戰，不少球迷提出一個觀點：如今這支國乒男團，已經手握世界頂級一單與三單，倘若樊振東能夠回歸擔任二單，隊伍的陣容厚度、硬仗底氣將再上一個台階。二單往往是承上啟下的關鍵位置，擁有樊振東坐鎮，隊伍就擁有一顆定心丸。但最大的懸念還是樊振東會否回歸。

賽後全網也掀起對樊振東的懷念潮，「國危思良將」、「懷念樊振東」等話題迅速席捲社交平台，大量球迷感慨缺少樊振東壓陣，隊伍容錯率驟降。樊振東因2024年底退出WTT世界排名體系，積分清零後不滿足本屆亞運會以世界排名為入選門檻的條件。網民紛紛喊話中國乒協趕快把樊振東找回來。

精華 FAQ

  • 中國隊在2026年名古屋亞運會男團決賽中以2：3輸給日本，36年來首次失去男團金牌，成為賽後輿論高度關注的焦點。

  • 多數分析認為，主因在於這支隊伍是王楚欽帶著4名首次參賽的新人上陣，整體經驗與硬仗氣勢不足，和以往馬龍、樊振東領銜的陣容相比明顯少了壓制力。

  • 因為不少球迷認為若樊振東能回歸擔任二單，隊伍厚度與關鍵戰的穩定性會提升；但他已因退出WTT排名體系、積分清零而不符合本屆亞運入選門檻。

王楚欽 樊振東

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