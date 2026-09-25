狼真的來了…國乒男團52年來首敗日本 亞運9連冠夢碎

張本智和勝利時比手勢。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 名古屋亞運男團決賽，中國乒乓男隊2：3負於日本，終結九連冠，也創下52年來首次輸給日本的紀錄，賽後王皓調度與張本智和慶祝動作都引發熱議。

狼真的來了。2026年名古屋亞運乒乓球昨進行男團決賽，中國隊2：3不敵日本 隊，九連冠夢碎，這是國乒男團自1990年、時隔36年首次丟掉該枚金牌，也是52年來首次在亞運該項目輸給日本隊，在中國引發巨大究責聲浪，網民紛紛點名乒主教練王皓布陣錯誤應負全責。日本隊則是60年來首奪金，選手張本智和在贏了王楚欽 後，興奮比出詭異的「1、2、3」手勢，並大喊「日本隊終於超越中國」，引發爭議。

據上觀新聞報導，從1974年德黑蘭首次參賽，中國男乒在此前13屆亞運中11次奪得男團冠軍，僅有的兩次失手對手都是南韓隊。自1994年廣島亞運以來，中國男乒亞運男團八連冠，但這次歷史被改寫了。

第一盤，王楚欽對陣松島輝空，5:11、8:11，站在了懸崖邊上；第三局他連扳三局。第二盤，溫瑞博對陣張本智和沒能頂住。第三盤，林詩棟對陣戶上隼輔，最後3：1。第四盤，王楚欽對張本智和，在張本智和的一聲聲怒吼中，兵敗如山倒，最終0：3敗陣。第五盤由溫瑞博對陣松島輝空，以1：3敗陣。

日本男乒上一次奪得亞運男團金牌，是1966年曼谷亞運會。而中國男乒這邊，王皓帶著一支新老交替中的隊伍來到名古屋，面對的是一心要在主場終結60年等待的日本隊。難怪大批球迷形容這次「狼真的來了！」

王皓賽後回應丟冠表示，隊員們已經拚盡全力。對於外界關注的決賽陣容安排，質疑教練組將林詩棟降為三單、讓溫瑞博出任二單的變陣，把勝負手全部押在王楚欽必須拿滿兩分上，容錯空間極小。王皓表示，這並非臨時「變陣」，而是教練組經過綜合考慮後的選擇，更重要的目標是讓年輕隊員在世界大賽中積累經驗。在復盤與張本的比賽時，王楚欽表示，「我認為第四場，其實自己應該可以做得更好一些，還是在能力上有差距」。

張本智和則在贏了王楚欽之後比出「1、2、3」的手勢，並激動揮拳慶祝，這個動作引爆全網關於致敬與挑釁的激烈爭論。據報導，這套連貫的123計數手勢，最早是國乒樊振東在重量級賽事奪冠後，用來記錄階段性勝利的專屬慶祝動作。張本智和從11歲起就將樊振東視為憧憬的選手，曾多次表示模仿該手勢是為致敬偶像。但也有聲音認為，這個動作就是對國乒的刻意諷刺。

張本智和在賽後說「日本真的超越了中國拿到了這枚金牌。這一刻我等了10年」，「中國隊實力下降，我和松島會向著第一發起競爭」，讓中國網民和球迷聽了更憤怒。

王楚欽。(取材自微博)

日本隊選手張本智和（左）24日3比0戰勝中國隊選手王楚欽。（新華社）