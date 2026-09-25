胖東來第一次蓋樓 「只是按國標而已」 土木人為何哭了？

胖東來按國標蓋樓看哭土木人。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胖東來首度自建夢之城，砸下65億元全自有資金興建。

胖東來首度自建夢之城，砸下65億元全自有資金興建。 重點二： 工地宿舍與配套超標準，空調熱水夫妻房與免費設施齊備。

工地宿舍與配套超標準，空調熱水夫妻房與免費設施齊備。 重點三：按國標落實勞動與施工規範，讓土木人感嘆工程回歸教材。

「胖東來」第一次蓋樓沒經驗，卻把工地做成了高端小區，還把整個建築行業的臉打腫了；他只是按國標來而已，卻看哭土木人。土木人說：「我終於見到了和書上一模一樣的工程。」安全員說：「這才是我當年早起學校裡學的東西啊。」老監理也表示：「對上了，都對上了！跟教材對上了，多少年了，老師沒騙我。」

綜合媒體報導，過去多次遭遇房東坐地起價，哪怕門店生意紅火利潤可觀，也只能無奈閉店。於是于東來砸下65億人民幣全部自有資金，建設超大型綜合體夢之城，不借貸、不墊資。

在河南 許昌、總投資65億元的胖東來夢之城工地上，中建三局和中鐵十五局的工人宿舍裡，每間裝了空調，24小時供應熱水，還專門隔出了夫妻房。澡堂、洗衣房、理髮室、醫務室、小超市、健身房對工人免費開放；工地設了法務室，請公益律師幫工人處理勞務糾紛；工資按月足額打卡。此外，甲方主動對帳打款不要求墊資、還設暑期托管班、高溫停工照發工資。有工人當場紅了眼眶。

這些事被全網頂上熱搜，但沒有人覺得是「福利升級」，反而感到一種荒誕——空調、熱水、按月發工資，這些寫進勞動法和建築規範裡的東西，竟然罕見到了能讓人落淚的程度。

于東來24日發文：「世界一流的項目設計、世界一流的室內設計、世界一流的聲效、世界一流的燈光，努力做到中國一流的施工及現場管理，努力把胖東來夢之城打造成世界商業文明之光。」

微博上，許多網友發文大讚胖東來，「胖東來做法什麼時候可以全國開展啊，一家開超市的企業，第一次蓋樓就把整個建築行業給整破防了，靠的不是什麼黑科技，而是把寫進法規的『底線』老老實實執行了一遍。」、 「本以為按國家標準蓋樓是行業本分，結果胖東來夢之城，把底線活成了天花板」。

還有網友表示，「不墊資、不拖工程款，混凝土標號主動升級，建材一物一碼可溯源，24小時全網雲監工，善待施工工人。本該是所有項目的標配，卻成了工程圈的『神仙甲方』，也難怪無數土木人看了感慨萬千。」

胖東來按國標蓋樓看哭土木人。（取材自微博）