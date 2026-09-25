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深企發月餅 1人1口「不准多拿」 網吐槽：超市試吃？

中國新聞組／北京25日電
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廣東深圳一家公司發月餅給員工，規定只能「一人一小塊」，而且還派專人監督「不能拿多...
廣東深圳一家公司發月餅給員工，規定只能「一人一小塊」，而且還派專人監督「不能拿多」，引發全網吐槽。（視頻截圖）

中秋節到了，各家公司的中秋福利紛紛刷屏朋友圈，河南礦山公司更是大手筆席開1600多桌宴請萬餘名員工和家屬，還搬來900萬人民幣現金發紅包給員工父母，羨煞打工人。不過相對河南礦山，廣東深圳一家公司的操作就被全網吐槽，該公司僅發「一口月餅」，員工每人只領到一小塊，現場還有專人盯著喊「別拿多」，憑藉「極致摳門」迅速衝上了熱搜，網友紛紛調侃：這是「超市試吃」式福利。

據百姓關注報導，據近日網傳視頻，中秋前夕，該公司發放月餅給員工，不過奇葩的是，一整個月餅，該公司硬是把它切成了四等份，員工每人只領到一小塊，現場「一人一口」；而且，旁邊還有專人監督值守，盯著每個領月餅的員工逐一提醒：「不要拿多啊，一人一口剛好。」防止員工多取。

視頻曝光後迅速引爆全網吐槽，大批網友調侃這種分法像是「超市試吃」或「下午茶嘗鮮」，而非正式節日福利，直言「排場擺得足，誠意摳到分。」認為公司如果預算有限，月餅不如不發，這種硬湊形式反而讓人心裡不舒服；員工在意的從來不是那一小塊月餅，而是被尊重、被重視的感覺。福利變成需要「監督」才能完成的限量領取，傳遞的信號是不信任與吝嗇。

也有人理解為公司有成本考量，不過也認為，現場監督的方式比不發更顯敷衍。中秋節月餅本是團圓符號，被量化成按口分配的物資後，節日儀式感清零，直言「福利可以少，尊重和誠意不能缺席。」

也有網友忍不住看樂了：「我們就發了兩個月餅，相比這個看來還是不錯了，有時候公司也不是非得發點東西才行」，「還是我們公司好，一口也沒有」，「還不如就放在哪裡讓人自己去吃，還能剩一些」，「與其勉強準備讓人吐槽的福利，簡單一句節日祝福也很不錯」，「很差這一口嗎，還真有人去拿了吃，換我看都不看一眼了，像缺這一口吃的」，「不知道的還以為發黃金呢。

精華 FAQ

  • 該公司發的是月餅，但做法極其簡略，將一整個月餅切成4份，讓員工每人只領到一小塊，幾乎等於只吃到「一口」的份量。

  • 因為現場不只份量極少，還有人專門盯著提醒「不要拿多」，讓人感覺公司不是在發福利，而是在防員工多吃，引發不尊重與摳門的觀感。

  • 多數網友認為如果預算有限，乾脆不發也比這樣強行湊形式好，因為員工在意的是被重視與尊重，而不是被監督著領一小塊月餅。

河南 中秋

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