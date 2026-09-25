劍橋全獎博士入職湖北高校 被嘲「落此下場」 當事人寒心

一名劍橋大學全獎的歷史學博士近日入職漢江師範學院，其公示信息被某網民截圖公開，引發網民論戰。（取材自小紅書）

一名拿劍橋大學全獎的歷史學博士近日入職漢江師範學院，其公示信息被某網民發現後，截圖轉貼到小紅書 ，公開嘲諷「劍橋大學博士生 也落到這個下場了啊。」隨即引發網上一陣質疑其學位含金量及學術能力的冷嘲熱諷，並揣測其為「自費水博」。當事人私下聯繫發帖人要求刪除被拒，通過朋友在微博 發文駁斥，又再遭網民質疑其是不是「第一學歷」太差才落得回國任職。當事人則稱對這種嘲諷和貶低感到寒心。

據新浪報導，這名劍橋大學歷史學博士是通過人才引進，進入湖北省省屬師範類院校漢江師範學院工作，目前進入體檢公示環節。不過，其官網公示的個人信息隨即被網民截圖並發布在小紅書上，發帖者只將名字碼去一字，姓氏保留，配文感慨「劍橋大學博士生也落到這個下場了啊。」

該帖子評論區隨即出現大量針對其專業、學位含金量及學術能力的冷嘲熱諷，部分網民揣測其為「自費水博」，並以「去雙非也不行」、「查查幾篇C刊」等言論挖苦其學術水平。有網民質疑：「是不是第一學歷不好才落得如此下場？」，也有人嘲笑其「歷史學」專業無用。

據自稱當事人朋友發文稱，當事人曾私下聯繫發帖人要求刪除未果，帖子在被短暫刪除後又被再次發布。今天相關話題還衝上了熱搜第一。

據報導，漢江師範學院不是985也非211大學，是位於湖北省十堰市的公辦省屬普通本科高等學校。

隨後，當事人的朋友隨即在微博掛出此事反擊，披露了當事人的詳細背景，並對不實指控逐一駁斥。對於有網民質疑其為「自費水博」，而當事人的朋友澄清，該博士出身普通工薪家庭，不僅拿的是Cambridge Trust與Newnham學院的全額獎學金，碩士論文還以90分的罕見高分畢業。

當事人並稱，其在博士畢業回國那一年最深的感觸是，不知道國內高校到底想不想讓留學生回國。「一方面千方百計勸我們回國，一方面但凡我們中有人回國，就以這樣的態度觀賞我們，玩弄我們，挖苦我們，嘲笑我們，諷刺我們，貶低我們。這種行為寒的不是一個人的心，是千千萬萬有心回國建設學科的愛國學子的心。如果社會對我們的態度就是這樣的，那麼真有能力和才學的留學生裡誰還會回國呢？」

也有不少網民對這些嘲諷聲不以為然，紛紛留言：「有些人是吃不到葡萄就說葡萄酸」，「噴子怎麼進化到連劍橋全獎都看不上了？」，「現在就業不易，確實不應該說風涼話」，「當事人是在愛寶讀碩拿的90分論文，知不知道愛寶論文90多難拿啊」，「不刻薄一下優秀的人，他們扭曲的心理怎麼平衡呢？」。