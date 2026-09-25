我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府「大規模遣返」今夏低調升級 創逮捕新紀錄

槍殺北卡大華裔教授 法官裁定齊太磊精神錯亂無罪

劍橋全獎博士入職湖北高校 被嘲「落此下場」 當事人寒心

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名劍橋大學全獎的歷史學博士近日入職漢江師範學院，其公示信息被某網民截圖公開，引...
一名劍橋大學全獎的歷史學博士近日入職漢江師範學院，其公示信息被某網民截圖公開，引發網民論戰。（取材自小紅書）

一名拿劍橋大學全獎的歷史學博士近日入職漢江師範學院，其公示信息被某網民發現後，截圖轉貼到小紅書，公開嘲諷「劍橋大學博士生也落到這個下場了啊。」隨即引發網上一陣質疑其學位含金量及學術能力的冷嘲熱諷，並揣測其為「自費水博」。當事人私下聯繫發帖人要求刪除被拒，通過朋友在微博發文駁斥，又再遭網民質疑其是不是「第一學歷」太差才落得回國任職。當事人則稱對這種嘲諷和貶低感到寒心。

據新浪報導，這名劍橋大學歷史學博士是通過人才引進，進入湖北省省屬師範類院校漢江師範學院工作，目前進入體檢公示環節。不過，其官網公示的個人信息隨即被網民截圖並發布在小紅書上，發帖者只將名字碼去一字，姓氏保留，配文感慨「劍橋大學博士生也落到這個下場了啊。」

該帖子評論區隨即出現大量針對其專業、學位含金量及學術能力的冷嘲熱諷，部分網民揣測其為「自費水博」，並以「去雙非也不行」、「查查幾篇C刊」等言論挖苦其學術水平。有網民質疑：「是不是第一學歷不好才落得如此下場？」，也有人嘲笑其「歷史學」專業無用。

據自稱當事人朋友發文稱，當事人曾私下聯繫發帖人要求刪除未果，帖子在被短暫刪除後又被再次發布。今天相關話題還衝上了熱搜第一。

據報導，漢江師範學院不是985也非211大學，是位於湖北省十堰市的公辦省屬普通本科高等學校。

隨後，當事人的朋友隨即在微博掛出此事反擊，披露了當事人的詳細背景，並對不實指控逐一駁斥。對於有網民質疑其為「自費水博」，而當事人的朋友澄清，該博士出身普通工薪家庭，不僅拿的是Cambridge Trust與Newnham學院的全額獎學金，碩士論文還以90分的罕見高分畢業。

當事人並稱，其在博士畢業回國那一年最深的感觸是，不知道國內高校到底想不想讓留學生回國。「一方面千方百計勸我們回國，一方面但凡我們中有人回國，就以這樣的態度觀賞我們，玩弄我們，挖苦我們，嘲笑我們，諷刺我們，貶低我們。這種行為寒的不是一個人的心，是千千萬萬有心回國建設學科的愛國學子的心。如果社會對我們的態度就是這樣的，那麼真有能力和才學的留學生裡誰還會回國呢？」

也有不少網民對這些嘲諷聲不以為然，紛紛留言：「有些人是吃不到葡萄就說葡萄酸」，「噴子怎麼進化到連劍橋全獎都看不上了？」，「現在就業不易，確實不應該說風涼話」，「當事人是在愛寶讀碩拿的90分論文，知不知道愛寶論文90多難拿啊」，「不刻薄一下優秀的人，他們扭曲的心理怎麼平衡呢？」。

精華 FAQ

  • 因其入職湖北漢江師範學院的公示資訊被截圖轉貼到小紅書後，網民以「落到這個下場」等語嘲諷，並延伸質疑其學位含金量與學術能力。

  • 網民主要質疑他是否為自費水博、第一學歷是否太差，甚至批評歷史學無用；當事人透過朋友澄清他拿的是全額獎學金，並對惡意貶低感到寒心。

  • 漢江師範學院是湖北省十堰市的公辦省屬普通本科高校，不是985或211。事件反映部分網民對留學生回國任職存有偏見，也凸顯學歷歧視與冷嘲熱諷問題。

微博 小紅書 博士生

上一則

1440萬買杭州江景大平層 遲遲無法過戶 男驚覺只有居住權

延伸閱讀

「第一學歷」歧視？湖南碩士5輪面試過關 辭掉舊職慘了

「第一學歷」歧視？湖南碩士5輪面試過關 辭掉舊職慘了
南醫大博士生墜亡 網傳導師責罵致校方遭網暴 家屬曝真相

南醫大博士生墜亡 網傳導師責罵致校方遭網暴 家屬曝真相
北理工女權課 女教授「巧克力」說惹議

北理工女權課 女教授「巧克力」說惹議
武大7400退休師年領9億人民幣？工人嘆只拿3000 網喊不公

武大7400退休師年領9億人民幣？工人嘆只拿3000 網喊不公

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物