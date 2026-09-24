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出逃？ 任正非現身闢謠 會談東風老總 合作的首款車上市

記者林宸誼／綜合報導
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華為總裁任正非（右）22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談（左）。（取材自東...
華為總裁任正非（右）22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談（左）。（取材自東風汽車微信公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：任正非公開現身，會見東風總經理並間接闢謠。
  • 重點二：華為重申不造車，專注以智能技術協助東風造好車。
  • 重點三：東風與華為首款合作車9月24日上市，合作持續深化。

華為總裁任正非日前遭境外社交媒體謠傳「舉家出逃」，他22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談，間接闢謠；雙方圍繞深化戰略合作、產品技術協同創新等議題進行交流。81歲的任正非再次表態：華為不造車，但很樂意發揮在智能化方面的特長，幫助東風造好車。

東風汽車微信公眾號報導，會面期間，馮長軍將雙方合作首款車型的汽車模型贈送給任正非。東風與華為合作的首款車，將於9月24日上市。

會談中，雙方立足汽車產業變革大局，回顧了東風與華為長期以來積澱的合作成果。圍繞汽車智慧化、企業數位化和智慧化升級、生態共建等方向，東風與華為持續推進全方位深度合作，產出豐碩實踐成果，開創汽車央企與科技企業全棧原生融合的新範式，推動大陸智慧汽車產業步入「體系化創新」的新階段。

任正非表示，造車之本在於安全與品質，華為願發揮所長，與東風共同打造經得起市場檢驗的智能汽車產品。

馮長軍強調，安全與品質是智慧汽車贏得市場信任的基礎，東風與華為合作根基深厚，雙方在生態建設領域仍有廣闊拓展空間，可攜手電網探索車網互動可持續商業模式，並在車載通訊技術、汽車與智慧交通、智慧城市融合等方向挖掘合作落地場景。

雙方就企業經營、業務發展情況作溝通交流，重點圍繞奕境X9、猛士X700、嵐圖夢想家9等聯合打造的戰略新車型交換看法，並聚焦未來產品定義、智慧技術落地、市場行銷等角度探討深化合作方向。

面向新趨勢，東風加快推進「東方風起2030」計畫，並在近期發布了「天淨零碳」計畫、「具身智慧汽車全域守護」計畫、「天際揚帆」計畫，雙方將持續深化戰略合作，打造面向未來的智慧汽車與智慧出行解決方案。

海外中文網路日前盛傳，任正非在中國9月15日出入境新規實施前失聯，還流傳一張號稱是華為內部對話的截圖，指華為董事長梁華連續2天無法聯絡上任正非；還有傳聞宣稱，11日凌晨一輛保母車從任正非住所駛往深圳沿海，疑似「舉家外逃」。

儘管不少網友認為，「任正非舉家外逃」傳聞的可信度不高，但在部分海外媒體報導下，相關話題熱度提升。

任正非的二女兒、藝人姚安娜14日在北京一場記者會上公開現身。17日，姚安娜在其新浪微博帳號上公布自己主演節目的宣傳相片，其中一張照片中，她刻意穿上印有「（我是）不信謠不傳姚老師」字樣的上衣，被認為相關舉動都是要破除有關任正非外逃的傳言，但傳言未完全平息。

精華 FAQ

  • 任正非與東風汽車總經理會談，屬於對外公開亮相，等同間接回應近期「舉家出逃」傳聞。他也再次強調華為不造車，但會用智能化技術協助合作夥伴。

  • 雙方合作聚焦汽車智慧化、企業數位化升級與生態共建，也延伸到車載通訊、車網互動、智慧交通與智慧城市等領域，目標是推動更完整的產業協同。

  • 東風與華為合作的首款車型將於9月24日上市，象徵雙方長期合作進入量產落地階段，也被視為央企與科技企業全棧融合的新案例。

任正非 華為

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