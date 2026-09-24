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21大前夕諸侯調整？ 中共連兩天調動6省區一把手

中國新聞組／北京24日電
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文章重點整理：

  • 重點一：中共連兩日調動6個省級行政區一把手。
  • 重點二：甘肅青海西藏與安徽河南福建皆涉人事更動。
  • 重點三：多名六5後省級主官被視為下屆政治局競爭者。

中共20屆五中全會將於下月底舉行，近期中央、地方人事持續調整。過去兩日內，中共一口氣調動六個省級行政區的「一把手」，涉及甘肅、青海、西藏、安徽、河南、福建。中央的台辦系統也將有幾位局長職位異動。港媒形容這是21大召開前的「地方諸侯大調整」，有些人甚至提早「下崗」。

據新華社22日公布消息，青海省長羅東川升任省委書記，原任省委書記吳曉軍轉任甘肅省委書記；原任甘肅省委書記胡昌升，則改任西藏自治區黨委書記。昨日則進一步披露，由中國工信部長李樂成擔任安徽省委書記；福建省委書記周祖翼轉任河南省委書記；福建省長趙龍升任福建省委書記。

而原任西藏自治區黨委書記的王君正、原任安徽省委書記梁言順、原任河南省委書記劉寧，官方則宣布他們「因年齡原因」而卸任。此外昨並公布由河北省委副書記王陸進升任河南省政府黨組書記、安徽省常務副省長王東偉升任代理省長。整理近一周人事動向，副省長層級的新任命還涉及陝西、遼寧、內蒙古、廣西、新疆等更多省份。

精於觀察中共動向的「Ｘ」帳號「中國人事觀察」指出，現任「六五後」省委書記已有九人，分別是周祖翼、吳曉軍、羅東川、李樂成、趙龍、陝西省委書記趙一德、廣西自治區黨委書記陳剛、遼寧省委書記許昆林、湖北省委書記關志鷗。

這幾人中，周祖翼、趙一德、陳剛、吳曉軍、許昆林、李樂成、趙龍，作為正部級滿五年的「六五後」，是下屆政治局委員的競爭人選。

涉台的部分，據了解，國台辦新聞局（四局）局長陳斌華將轉任經濟局（五局）局長，新聞局長一職由兼任發言人的港澳局（六局）局長張晗接任，二人皆屬平調。陳斌華出任經濟局長後，仍將擔任發言人。截至目前，大陸國台辦網站尚未顯示職務異動，發言人名單仍然維持三人，分別是新聞局局長陳斌華、新聞局副局長朱鳳蓮以及港澳涉台事務局局長張晗。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩天內共調動甘肅、青海、西藏、安徽、河南、福建6個省級行政區的一把手，並同步出現多名省長、省委書記升轉與平調，顯示地方高層人事正密集重整。

  • 青海省長羅東川升任青海省委書記，吳曉軍轉任甘肅省委書記，胡昌升改任西藏自治區黨委書記；李樂成任安徽省委書記，周祖翼轉任河南省委書記，趙龍則接任福建省委書記。

  • 因為多位正部級滿5年的六5後省級主官被列為下屆政治局委員競爭人選，加上國台辦系統也有人事平調，外界解讀為高層在21大前加速整理地方與部門權力配置。

河南 甘肅 中共

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