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罪名成謎 解放軍報：張又俠、劉振立是重大政治隱患

中國新聞組／北京24日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：解放軍報改稱張又俠、劉振立為重大政治隱患。
  • 重點二：外界質疑兩人罪名不明，從五個嚴重到洩密說法反覆。
  • 重點三：社論強調嚴查兩人是反腐勝利，為軍隊掃除政治障礙。

張又俠、劉振立的罪名一直是個謎，最高當局似乎一直在猶豫。最初，解放軍報給出了「五個嚴重」，把張說成是一個狂妄至極膽敢蔑視軍委主席習近平的人，但並沒有給出具體例證；隨後又有消息傳到海外，稱張又俠可能向美方洩漏了核武器的技術數據，被指天方夜譚。解放軍報23日的社論又有新的說法，稱張又俠、劉振民是「重大政治隱患」。

綜合媒體報導，中共政治局9月21日對張又俠和劉振民做出開除黨籍和軍籍、並移送軍事檢查機關的決定，這個時間點也很特別，一個是習近平兩天後將前往美國會晤川普，給人感覺他要在離國前把這件事處理妥當，免得生出後患；另一個與中共即將召開五中全會有關，這個時間點許多觀察人士早就猜到了，一則距離中共21大越來越近，不能再拖下去；二則五中全會定調「從嚴治黨」，為21大掃清政治障礙，拿在職政治局委員祭刀更有威懾力。

解放軍報題為「堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍」的社論指出，對張又俠、劉振立的嚴肅查處，充分彰顯黨中央、中央軍委「將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度」，再次表明懲治腐敗無禁區全覆蓋零容忍、軍中絕不能有腐敗分子藏身之地的堅定立場。

文章指控，張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，「背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成「極為惡劣的影響」。

文章說，「對他們（張又俠、劉振立）的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患」，是軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的重大勝利，必將有力推動人民軍隊鞏固純潔光榮，全力以赴完成好擔負的使命任務。

精華 FAQ

  • 社論將兩人描述為「重大政治隱患」，並指其背棄初心使命、危害黨對軍隊絕對領導，強調嚴查他們可消除軍中重大風險。

  • 因為先前曾出現「五個嚴重」、洩漏核武技術等不同說法，但都缺乏具體例證，顯示官方對外釋放的指控版本多次變動。

  • 文章認為處分時點接近習近平赴美會晤川普，以及五中全會前夕，可能有意在離國前處理風險，並為後續政治安排清障。

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