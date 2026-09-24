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在門口進不去…小區門禁App強迫看廣告 不想看得充會員

中國新聞組／北京24日電
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圖為「達管家」App開屏廣告。（取材自南方都市報）
圖為「達管家」App開屏廣告。（取材自南方都市報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京一小區門禁App開門前先彈5秒廣告。
  • 重點二：廣告頁面難跳過，誤觸就被導向購物平台。
  • 重點三：想免廣告需付費會員，住戶質疑未經同意。

以前回家，掏鑰匙、開門、進屋，一氣呵成，現在站在自家門口，人卻進不去，得先過廣告這一關；北京朝陽區團結湖街道某小區的住戶反映，小區使用的門禁App經常彈出開屏廣告，且極易被迫跳轉，消除廣告還需花錢開通會員服務。

南方都市報報導，近年來，「進家門先看廣告」等現象屢遭詬病，其背後暴露出的App「亂跳轉」問題，已成為智能化時代一大頑疾——關閉按鈕形同虛設、極易誤觸發跳轉、容易誘導下載，用戶稍有不慎就成為流量收割的一環。從各類商業App到如今小區門禁系統，「亂跳轉」問題為何屢禁不止？

報導指出，走訪發現，該小區住戶主要依賴「達管家」App刷藍牙或人臉識別進門。若選擇App開門，映入眼簾的便是長達5秒的開屏廣告。其頁面設計隱蔽，不僅「跳過」圖標極小且位於角落，還充斥著「搖一搖」或「扭一扭」等高靈敏度陷阱，住戶持手機稍有晃動便會被迫跳轉至購物平台，開門過程被硬生生拖延。若想免受干擾，則需每月支付1元人民幣或購買年費開通「純淨版」會員。

「誰會在進家門之前突然購物？完全是耽誤時間。」住戶李女士表示，小區使用這套門禁系統並未與業主商議，懷疑是物業與設備方「合作交換」的結果；運營方免費提供門禁系統和運營服務，通過開屏廣告盈利。然而，此類行為是否需經過業主同意、廣告收益如何分配等問題，並沒有一個明確說法。

報導稱，律師指出，此類開屏廣告涉嫌違反「互聯網廣告管理辦法」，其關閉按鈕形同虛設、觸發靈敏度過高，屬於打「擦邊球」的違法行為。業內人士透露，這背後是一條清晰的利益鏈：廣告商與App運營方多採用按點擊次數付費的模式，每一次誤觸都能轉化為實際收益，甚至可能在過程中洩露用戶地理位置與個性畫像等數據。

據報導，面對亂象，監管部門近年來持續重拳出擊，針對「信息窗口點擊亂跳轉」展開專項整治，相關技術標準如「搖一搖」廣告觸發閾值也陸續出台。專家建議，根治此問題需構建多方協同的治理閉環，監管端應進一步細化執法標準、提高違法成本，從根本上遏制平台利用流量變現犧牲用戶體驗的亂象。

精華 FAQ

  • 住戶使用App刷藍牙或人臉進門時，先被迫看5秒開屏廣告，且關閉鈕小、易誤觸跳轉，連進家門都被流量變現機制干擾。

  • 報導指出，若要免受廣告干擾，住戶須每月支付1元或購買年費，開通所謂「純淨版」會員，才能避開開屏廣告與誤觸跳轉。

  • 律師認為其關閉按鈕形同虛設、觸發過於靈敏，涉嫌違反《互聯網廣告管理辦法》；專家則呼籲提高違法成本並強化多方治理。

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