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世界技能奧運上海登場 宇樹H2機器人與女演員合跳華爾滋

記者黃雅慧／上海24日電
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9月22日晚，第48屆世界技能大賽在上海開幕。圖為演員與最新一代人形機器人一起跳...
9月22日晚，第48屆世界技能大賽在上海開幕。圖為演員與最新一代人形機器人一起跳舞。(中新社)

第48屆世界技能大賽22日晚間在上海開幕，在開幕式演出上，人機共舞成為會上焦點。據悉，人形機器人起舞並非手工遙控，而是自動感應生成動作。號稱是全球首次全尺寸人形機器人自主集群舞蹈。

有「技能奧運」之稱的世界技能大賽22至27日在上海舉行，大賽22日晚間在中國總理李強宣布後正式開幕，本屆主題「技能改變世界，技能照亮前程」，是全球層級最高、規模最大的國際性職業技能賽事。大賽共設置64個比賽項目，覆蓋製造、交通、建築、資訊、創意、服務等六大類。隨著產業變化，本屆新增部分競賽項目，包含無人機系統、智慧安防技術等。

大賽開幕式約90分鐘，除了選手進場外，備受關注的是大會表演。這次最吸睛的演出是人機互動。表演過程中，真人與20台機器人在同一舞台演出，觀眾一時間甚至難以分辨誰是真人、誰是機器人。

這些人形機器人不但參與演繹「精細手指舞」，還與街舞演員一起表演，並與女演員「共舞」華爾滋。人機互動內容均為全球首秀。據悉，這些機器人為宇樹科技Ｈ2機器人。

為了能做到人機共舞，開幕式導演侯捷向第一財經表示，團隊初期在臨港搭建300多平方公尺的機器人訓練、調試區域。為了讓機器人適配舞台節奏，導演組特別用18台影像設備捕捉人類舞蹈動作，再錄入程序幫助機器人完成訓練，哪怕是0.1度的眼神偏差、細微肢體動作改變，整套程序都需要重新進行編譯。

而機器人在登台彩排時，因機身自重較大，動作控制精度尚未完全達標，抬腿、走位等基礎動作曾砸損舞台地坪，造成舞台凹陷。後續程序調試階段，設備操控人員還多次出現手部受傷的情況。

此外，給機器人穿舞台服裝也是難點。由於服裝未預留足夠的排氣結構，機器人運轉過程中快速積熱，十多分鐘內機身溫度便飆升至80度，直接導致系統過熱當機，嚴重影響排練進度。

侯捷稱，最早開始進行排練時，舞蹈女演員們需要全程佩戴頭盔，並與機器人保持足有50公尺的安全距離，完全無法近距離互動。隨著誤差不斷降低、人機不斷磨合，從50公尺、40公尺、30公尺以至人機最終可呈現出近距離並肩表演、牽手共舞、相擁演繹。

精華 FAQ

  • 最受矚目的亮點是開幕式上的人機共舞表演，真人與20台機器人同台演出，還包括精細手指舞、街舞與華爾滋，展現全球首秀的互動效果。

  • 文中指出，參與表演的人形機器人為宇樹科技的H2機器人。它們不是由人手遙控，而是透過感應與程序訓練，自主完成舞蹈動作。

  • 團隊先搭建300多平方公尺訓練區，並用18台影像設備錄入舞蹈動作；排練時曾因機身過重砸損地坪、設備人員受傷，還因服裝散熱不足導致機身升至80度過熱當機。

李強 奧運 人形機器人

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