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9瓶水收621元網炸鍋 上海餐廳：明碼標價 無強制消費

中國新聞組╱北京24日電
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圖為店內提供的礦泉水。(取材自大風新聞 )
圖為店內提供的礦泉水。(取材自大風新聞 )

上海黃魚館Jhouse前灘店近日陷入高價礦泉水爭議。一名網友在社群平台發文吐槽，自己在該店買了九瓶800毫升的蘭維樂礦泉水，結帳金額竟高達621元(人民幣，以下同)，折合每瓶69元。對此，餐廳店員23日回應表示，門市商品均為明碼標價，定價權在公司，且店內亦有免費提供溫水，絕無強制消費。

經視直播報導，發文網友指出，該款礦泉水在電商平台旗艦店四瓶售價92元，平均一瓶僅23元，餐廳卻加價至三倍販售。小票顯示，她當天先後點了六瓶與三瓶礦泉水，分別支付414元與207元。她坦言，第一次結帳時未仔細看菜單是自己的疏忽，發文只是提醒大家，無意要求退款，但也質疑：「餐廳對礦泉水加價可以理解，但與店內服務、環境、調性應該匹配。」

貼文曝光後迅速引發網友正反兩極的論戰。一部分網友覺得價格高得離譜，質疑「20塊的蘭維樂礦泉水，敢賣70一瓶」；但另一部分網友則認為，商家只要明碼標價就無可厚非，並指出發文者點單前自己沒看菜單。對此，店家解釋餐廳以商務宴請為主，顧客喝白酒時基本都會點礦泉水，點單時會出示酒水單，「想喝就點，不喝說來點溫水，我們也可以提供。」

事實上，餐飲業的高價飲品爭議屢見不鮮。2025年，上海和平飯店也曾因店員當面將罐裝可樂倒入杯中、一杯喊價50元，以及750毫升依雲礦泉水賣90元而引發關注。當時上海市市場監管部門回應，這類定價屬於市場調節價，商家在明碼標價且消費者自願購買的前提下，可以自主定價。

北京律師馬麗紅分析，若飯店已如實明碼標價且無欺詐行為，定價本身並不違法，監管機關一般僅針對未明碼標價或詐欺進行處置，不會直接干涉價格。然而，過高的商品溢價雖然合規，仍可能在社會道德層面引發消費者的爭議與負面觀感。

同款礦泉水在電商平台旗艦店4瓶售價92元，算下每瓶23元。(取材自大風新聞 )
同款礦泉水在電商平台旗艦店4瓶售價92元，算下每瓶23元。(取材自大風新聞 )

精華 FAQ

  • 網友在上海黃魚館Jhouse前灘店買了9瓶800毫升蘭維樂礦泉水，結帳621元，平均每瓶69元，遠高於電商售價，因此引發是否合理的爭議。

  • 店員表示門市商品皆為明碼標價，定價權屬公司，且店內也有免費溫水可提供，消費者可自行選擇，並非強制購買高價礦泉水。

  • 律師指出，只要餐廳如實明碼標價、沒有欺詐或未標價情形，定價多屬市場調節價，監管機關一般不會直接干預，但仍可能引發消費者負面觀感。

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