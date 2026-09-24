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亞運男子200米自由泳破紀錄 「奇蹟之子」張展碩3天奪4金

中國新聞組／北京24日電
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中國選手張展碩在比賽後慶祝，他獲得冠軍。(新華社)
中國選手張展碩在比賽後慶祝，他獲得冠軍。(新華社)

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文章摘要整理：

名古屋亞運游泳賽場中國隊延續強勢，張展碩200米自由泳破亞洲紀錄奪金、三天摘4金，于子迪也以3金2破紀錄成為焦點。

名古屋亞運中國泳軍昨再添6金3銀，其中19歲的張展碩、13歲的于子迪是最亮眼的兩顆超新星；被稱為「奇蹟之子」的張展碩，男子200米自由泳決賽打破亞洲紀錄奪冠，他開賽三天橫掃四金，並兩度刷新亞洲紀錄，有機會邁向「七金王」，央視形容「恐怖如斯」。「小孩姐」于子迪昨則拿下本屆亞運個人第三金，她三天三金、兩破紀錄，亞運之旅堪稱夢幻。

封面新聞報導，愛知·名古屋亞運會游泳項目昨在東京水上運動中心繼續進行，中國游泳隊成績再度斷層領先。來自山東的19歲小將張展碩表現炸裂，200米自由泳決賽面對南韓名將黃宣優，在前半程並不占優下憑藉最後50米加速完成反超，以1分43秒49率先觸壁，打破由黃宣優保持的亞洲紀錄。

張展碩賽後表示，自己也沒想到能遊出這樣的成績，但在異國他鄉拿到這枚金牌，「我覺得很自豪」；「有一句話是『我不是想贏，我只是不想輸』。對我而言，我想贏，更不想輸。」

這是張展碩本屆亞運會的第四枚金牌。此前，他已在本屆亞運斬獲男子4×100米混合接力冠軍和男子4×200米自由泳接力兩枚接力金牌，以及男子1500米自由泳金牌，之後還會參與400米、800米自由泳和4×100米自由泳接力賽事，有望向「七金王」之路邁進。

張展碩三天橫掃四金，央視形容「恐怖如斯」；他的恐怖來自從100米到1500米自由泳全部報名的「自由泳全家桶」式參賽，本身就是極其罕見的體能挑戰。而他的後程衝刺能力更是堪稱現象級；身高1米98、臂展2米1的身體天賦，加上絕境中不崩盤的大心臟，讓他被隊友潘展樂稱為「奇蹟之子」。

于子迪則在昨天女子400米個人混合泳決賽，以4分28秒56奪冠，刷新賽會紀錄。至此，于子迪在本屆亞運會參加的三個項目全部奪冠，三金入帳。

昨游泳賽場上還有一名衝上熱搜的選手，是18歲蒙古選手DUURENBAYAR Turmunkh，他因與其他游泳參賽選手健碩修長身材不同，身材顯得十分肥碩，更像是一位相撲或者摔跤選手，被媒體形容是自帶「泳圈」。

他兩次亮相亞運會，不懼眼光，昨獨自堅持完成最後50米，最終以5分06秒67成績完賽，未進入決賽，全場觀眾仍起立鼓掌，為他堅持夢想點讚。DUURENBAYAR Turmunkh還將參加男子800米自由泳項目的角逐。

18歲蒙古選手DUURENBAYAR Turmunkh因身材肥碩，被媒體形容是自...
18歲蒙古選手DUURENBAYAR Turmunkh因身材肥碩，被媒體形容是自帶「泳圈」引起關注。(視頻截圖)

于子迪在比賽中。(新華社)
于子迪在比賽中。(新華社)

精華 FAQ

  • 張展碩在男子200米自由泳決賽以1分43秒49奪冠，成功打破由南韓名將黃宣優保持的亞洲紀錄，並在本屆亞運完成個人第4金。

  • 13歲的于子迪在女子400米個人混合泳以4分28秒56奪金，三個參賽項目全部拿下冠軍，累積3金並兩度刷新紀錄，年紀輕卻表現穩定亮眼。

  • DUURENBAYAR Turmunkh因身材與其他泳將明顯不同而受關注，但他仍完成50米賽程並獲觀眾起立鼓掌，展現堅持夢想的精神，之後還將參加800米自由泳。

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