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亞運體操團體賽 中國逆轉日本霸雙金 男隊連贏3屆 女隊14連冠

中國新聞組╱北京24日電
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2026愛知·名古屋亞運會體操男團決賽中，由鄒敬園、張博恒、蘭星宇、孫煒、田昊組...
2026愛知·名古屋亞運會體操男團決賽中，由鄒敬園、張博恒、蘭星宇、孫煒、田昊組成的中國隊以255.095分的總成績奪得金牌。圖為蘭星宇在自由操項目中。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運體操團體賽中，中國男、女隊雙雙逆轉日本隊奪金，男團完成3連冠、女團締造14連冠，延續在該項目的絕對優勢。

在9月23日進行的名古屋亞運會體操男、女子團體賽決賽中，中國國家隊展現強勢實力，雙雙逆轉擊敗東道主日本隊，成功包辦兩面金牌。其中，男子體操隊後來居上實現三連冠，拿下隊史第13面亞運男團金牌；女子體操隊則延續強勢表現，締造自1974年以來在亞運該項目上的14連冠霸業。

綜合媒體報導，男子團體決賽過程緊張刺激，中國隊由張博恒、鄒敬園、蘭星宇、孫煒、田昊出戰，對抗由橋本大輝與岡慎之助兩位奧運全能冠軍領銜的日本隊。前兩項結束後，日本隊稍稍領先，但第三項吊環蘭星宇飆出全場最高15.200分助隊反超；隨後雙槓項目鄒敬園再繳出15.400分高分，將領先優勢擴大。

雖然最後一項單槓對決中，孫煒出現掉槓僅獲12.500分使分差縮小，但隨後日本隊岡慎之助也發生掉槓失誤。接續登場的田昊以14.400分穩定軍心，最終本屆亞運男子全能冠軍張博恒發揮出色拿到14.200分，頂住日本隊橋本大輝15.233分的猛烈追擊，帶領中國隊以總分255.095分驚險奪金。

女子團體賽同樣上演逆轉好戲，由柯沁沁、張清穎、邱祺緣、張怡涵、杜思雨組成的中國女隊，首項跳馬因柯沁沁落地不穩落後日本隊1.9分。所幸次項高低槓張清穎等人發揮出色順利反超，加上平衡木與自由體操表現穩定，最終以總分166.462分、1.1分之差壓倒日本隊，延續亞運逢戰必勝的神話。

賽後，中國男隊隊長張博恒表示，團體金牌比個人金牌更加珍貴，「團體比賽是第一位的，我們今天把所有難度都拿出來了。在家裡訓練過無數次，就是為了今天這枚金牌。」女子隊選手張清穎也開心坦言，體操男團率先奪冠給了她們很大的動力和信心，成功攜手為國家隊再添榮耀。

愛知·名古屋亞運會體操女團決賽中，由柯沁沁、張清穎、邱祺緣、張怡涵、杜思雨組成的...
愛知·名古屋亞運會體操女團決賽中，由柯沁沁、張清穎、邱祺緣、張怡涵、杜思雨組成的中國隊奪得金牌。圖為中國隊慶祝勝利。 (中新社)

精華 FAQ

  • 中國男隊由張博恒、鄒敬園等人出戰，在前段落後情況下靠吊環、雙槓與最後兩項穩定發揮逆轉日本隊，以總分255.095分奪金，完成亞運男團3連冠。

  • 中國女隊首項跳馬一度落後，但靠高低槓、平衡木與自由體操穩定追分，最終以166.462分擊敗日本隊，拿下金牌，並延續自1974年以來的14連冠紀錄。

  • 男子方面蘭星宇吊環拿下15.200分、鄒敬園雙槓獲15.400分最具關鍵；女子方面張清穎等人在高低槓成功反超。這些發揮讓中國隊在關鍵時刻穩住優勢。

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