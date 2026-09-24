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自駕客頻投餵 東北棕熊趴擋風玻璃攔車討食

中國新聞組╱北京24日電
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自駕遊客路遇棕熊。（視頻截圖）
自駕遊客路遇棕熊。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

黑龍江漠河至內蒙古奇乾路段因遊客投餵，東北棕熊頻攔車討食，當局呼籲保持距離並盡速駛離，以免養成依賴並釀成人熊衝突。

隨著中秋十一假期臨近，G331國道黑龍江漠河至內蒙古奇乾路段提前熱鬧起來，卻也頻繁出現危險畫面；許多自駕遊客在路邊或馬路中間遇到東北棕熊，甚至有棕熊直接趴上車頭、爬上引擎蓋，貼著擋風玻璃與車內乘客對視。棕熊之所以開始在國道邊「乞討」，主因是過往遊客不斷投餵，讓牠們將汽車與免費食物畫上等號。

根據中國新聞周刊報導，動物園熊類飼養員表示，這簡直是教科書級別的訓練現場，熊只要攔車就能獲得獎勵，沒吃到便升級施壓手段，形成惡性循環。對此，當地林草部門已反覆呼籲：「不下車、不投餵、不開窗，第一時間駕車遠離；關窗鎖門、低速平穩駛離，不駐足、不鳴笛刺激」。

然而，在社群流量誘惑下，遊客抱持著「前面車子也餵過」的心態，導致宣導收效甚微。

這種現象讓人聯想到兩年前青海可可西里109國道的「網紅狼」，當時野狼因長期接受投餵不再自主覓食，最終一隻變胖的野狼因不再懼怕車輛，不幸被煞車不及的大貨車輾死。大興安嶺的棕熊如今顯然正走上網紅狼的老路，這種「雙向奔赴」最終只會造成雙向傷害。

體型龐大、爆發力強的東北棕熊，平均體長約2公尺、體重達200公斤，是自然界著名的機會主義者。如今東北已然入秋，正是棕熊育幼並大量儲備脂肪以度過漫長嚴冬的關鍵時期。然而再過一個月，當地自駕遊客數量將會銳減，習慣依賴人類食物的棕熊將面臨嚴峻的生存考驗。

專家與媒體擔憂，一旦無法再從公路獲得投餵，棕熊極可能轉而進入附近村屯或闖入農戶家中覓食，進一步引發嚴重的人熊衝突。野生動物保護的基本原則是「不餵食、不接觸、不打擾」，報導呼籲自駕遊客務必保持克制、關緊車窗並盡速駛離，切勿讓一時的好奇與善意變成傷害野生動物的推手。

棕熊趴上引擎蓋。（視頻截圖）
棕熊趴上引擎蓋。（視頻截圖）

遊客拍攝的東北棕熊。（視頻截圖）
遊客拍攝的東北棕熊。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 主因是過往自駕遊客持續投餵，讓棕熊把汽車與免費食物劃上等號，久而久之會主動靠近車輛、攔車甚至爬上車頭討食。

  • 官方建議是不下車、不投餵、不開窗，第一時間關窗鎖門並低速平穩駛離，過程中不要駐足，也不要鳴笛刺激棕熊。

  • 一旦熊習慣從公路獲得食物，冬季車流減少後就可能改闖村屯或農戶家中覓食，進一步升高人熊衝突，甚至危及熊與人身安全。

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